東京市場　ピボット分析（主要国通貨）

ドル円
終値147.46　高値147.65　安値147.13

148.22　ハイブレイク
147.93　抵抗2
147.70　抵抗1
147.41　ピボット
147.18　支持1
146.89　支持2
146.66　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1695　高値1.1730　安値1.1683

1.1769　ハイブレイク
1.1750　抵抗2
1.1722　抵抗1
1.1703　ピボット
1.1675　支持1
1.1656　支持2
1.1628　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3529　高値1.3563　安値1.3513

1.3607　ハイブレイク
1.3585　抵抗2
1.3557　抵抗1
1.3535　ピボット
1.3507　支持1
1.3485　支持2
1.3457　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7992　高値0.7995　安値0.7962

0.8037　ハイブレイク
0.8016　抵抗2
0.8004　抵抗1
0.7983　ピボット
0.7971　支持1
0.7950　支持2
0.7938　ローブレイク