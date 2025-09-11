東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ドル円
終値147.46 高値147.65 安値147.13
148.22 ハイブレイク
147.93 抵抗2
147.70 抵抗1
147.41 ピボット
147.18 支持1
146.89 支持2
146.66 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1695 高値1.1730 安値1.1683
1.1769 ハイブレイク
1.1750 抵抗2
1.1722 抵抗1
1.1703 ピボット
1.1675 支持1
1.1656 支持2
1.1628 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3529 高値1.3563 安値1.3513
1.3607 ハイブレイク
1.3585 抵抗2
1.3557 抵抗1
1.3535 ピボット
1.3507 支持1
1.3485 支持2
1.3457 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7992 高値0.7995 安値0.7962
0.8037 ハイブレイク
0.8016 抵抗2
0.8004 抵抗1
0.7983 ピボット
0.7971 支持1
0.7950 支持2
0.7938 ローブレイク
