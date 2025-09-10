不妊治療のステップアップ

不妊治療は、子どもを望んでいるカップルにとって非常に大切なサポートで、「4～5組に1組のカップルは、実際に検査や治療を受けたことがある」というデータもあるほどです。今回は、不妊治療の主要なステップについて、「ソフィアレディスクリニック」の長谷川先生に解説していただきました。

監修医師：

長谷川 朋也（ソフィアレディスクリニック（長谷川LCグループ））

東京医科大学を卒業後、クリニックや総合病院で経験を積む。2019年から2年間はアメリカ・ハーバード大学へ留学し、2022年 長谷川レディースクリニック副院長、ソフィアレディスクリニック（長谷川LCグループ）の院長として就任。日本産科婦人科学会産婦人科専門医、日本生殖医学会生殖医療専門医。

編集部

それでも妊娠しなかった場合はどうなりますか？

長谷川先生

もしタイミング法や薬物治療で妊娠が難しい場合、次のステップとして「人工授精（AIH/IUI）」」が提案されます。人工授精では、精子を直接子宮内に注入することで妊娠の確率を高めます。特に精子の運動率が低い場合や、女性の子宮頸管に問題がある場合などに有効です。

編集部

人工授精は、体外受精とは違うのですか？

長谷川先生

人工授精は、精子を女性の体内に注入する方法ですが、「体外受精（IVF）」では、卵子と精子を体外で受精させ、数日間培養した後に、成長した受精卵（胚）を子宮に戻します。体外受精は、卵管の問題や重度の男性不妊、または人工授精などで結果が出ない場合に選ばれることが多いですね。

編集部

体外受精でも結果が出なかった場合は？

長谷川先生

体外受精がうまくいかなかった場合、次のステップとして「顕微授精（ICSI）」が提案されることが多いと思います。顕微授精は、精子を直接卵子に注入して受精を助ける方法です。治療を続けるかどうか、どのタイミングでステップアップするのかなどは、当人たちの希望や体調、精神的・金銭的な負担などを考慮して決めていきます。

※この記事はMedical DOCにて＜「不妊治療」のステップアップの順番はご存じですか? 治療の流れや心構えも医師が解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。