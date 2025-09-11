葵わかな＆神尾楓珠のW主演でおくる、10月12日スタートの新ドラマ「すべての恋が終わるとしても」(毎週日曜よる10時15分～、ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット)。その主題歌を「BoA&東方神起」のスペシャルコラボユニットが担当することが決定した！

■主題歌はBoA×東方神起のスペシャルコラボユニットによるバラード！

今年日本デビュー24周年を迎え、2001年のデビュー以降「VALENTI」「メリクリ」など数多くのヒット曲を記録しているBoAと、今年日本デビュー20周年を迎え、「Why?[Keep Your Head Down]」などヒット曲を記録し、今年、自身のもつ海外アーティスト史上最多ドーム公演数を92回に更新した東方神起が奇跡のコラボ！この2組がコラボ楽曲をリリースするのは初めてとなり、日本のドラマ主題歌を務めるのはともに約６年ぶり。

歌・ダンス・キャラクターが愛され、日本・韓国のみならず世界で人気を博す2組がコラボした楽曲のタイトルは「あなたをかぞえて」。別れやすれ違いによる切ない感情を、3人のハーモニーで温かく歌い上げる壮大なバラードになっており、“忘れられない恋”を描く本作の世界観を更に盛り上げる。男女８人の恋の行方はどうなるのか…スペシャルコラボならではの男女の視点が描かれる主題歌とともに、ぜひご注目を。

更に、主題歌入りの120秒特別PRも完成！BoA・東方神起のインタビュー映像と合わせて、TVerの番組ページで解禁となった。

https://tver.jp/episodes/ep888wymty

BoA & 東方神起 コメント

――今回のコラボ楽曲に向けての気持ちはいかがですか？

・BoA

東方神起の2人とは20年以上、同じ事務所で一緒に活動してきましたが、こうして初めてコラボができてとても新鮮でした。この2組だからこそできる表現をお見せできれば嬉しいです。

・ユンホ

BoAさんとはプライベートでも親交があるのですが、今回の3人でのコラボはいい意味でとても緊張感のある刺激的なコラボになりました。素敵な曲に仕上がっていると思うのでぜひお楽しみください。

・チャンミン

いつかコラボしたいという話はずっとあったのですが、これまでなかなか実現できませんでした。今回、作品を一緒にリリースする機会をいただけて、とても光栄です。

コラボならではの新しい魅力を伝えられたら嬉しいです。

――日本のドラマ主題歌を担当する意気込みはいかがですか？

・BoA

ドラマ「すべての恋が終わるとしても」主題歌を担当させて頂くことなりとても光栄です。

主題歌ということで、ドラマのシーンとリンクして、楽曲を聴いたらドラマが、ドラマを見たら楽曲が思い浮かぶような作品になったら嬉しいです。

・ユンホ

久々に日本のドラマ主題歌を担当させていただき、さらにBoAさんとのコラボということで、とても光栄ですし、ワクワクしています。切なくも温かいドラマにこの楽曲が合わさることで、より多くの人に感動してもらえるような作品にできればと思ってます。

・チャンミン

ドラマ主題歌を担当させていただき、そして、このようなコラボの機会をいただけたこと本当に嬉しいです。有難うございます。ドラマの主題歌として映像と音楽が一緒になり、皆さんの心にもダイレクトに届くと思うので、この楽曲でドラマを盛り上げることができると嬉しいです。

――楽曲でとくに注目してほしいポイント、楽曲に込められた思い、視聴者へのメッセージをお願いします。

・BoA

初のコラボ作品で今回はバラードなので、なによりも3人のハーモニーに注目してほしいです。ドラマチックな展開の切ない楽曲になっていると思いますので、ドラマと合わせて、ぜひ多くの方に聴いていただけると嬉しいです。

・ユンホ

初めて楽曲を聴いたときから、素敵な曲だったので、歌うのがとても楽しみでした。

特別なコラボになるので、3人の魅力が伝わるように一生懸命のぞみました。

ドラマの雰囲気にもあうバラードになっていると思うので、ドラマと一緒に楽曲も楽しんでいただけると嬉しいです。

・チャンミン

すれ違いや別れ、切ない気持ちを歌ったバラードなので、感情が伝わるような作品になっているかと思います。たくさんの方にドラマを通じて聴いて頂けると嬉しいですし、それぞれのパートの魅力もある男女のデュエット曲なので、（別れの曲ですが…）たくさん歌ってもらえるような曲になってくれたら嬉しいです。

■切なくも心温まる…メインビジュアルも公開！

前回の8人全員の涙からガラリと変わり、4組8人の関係が垣間見える内容となっている。同じ方向を見つめる2人、互いに見つめ合う2人、それぞれが違う方向を見つめる2人、向かい合っても目線が合わない2人…。キラキラした世界観の中で、それぞれがどんな物語となっていくのか？ ドラマ本編に期待が高まる！

©ABCテレビ

【番組情報】

「すべての恋が終わるとしても」

ABC テレビ・テレビ朝日系全国ネット

2025年10月12日スタート 毎週日曜よる10時15分

★放送終了後、TVerで見逃し配信

出演：

葵わかな 神尾楓珠

藤原丈一郎 本田望結 山下幸輝 大塚萌香 ／ 白洲迅 市川由衣 ／ 飯田基祐 西田尚美

原作：

冬野夜空「すべての恋が終わるとしても」（スターツ出版）