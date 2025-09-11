無料で遊べる「ゲームセンターツアー」開催。55歳以上の人がいるグループ限定のお得企画だよ〜！

カプコンでは、敬老の日にあわせた2025年9月13日から15日までの3日間、直営アミューズメント施設各店で55歳以上の人を対象とした「ゲームセンターツアー」を開催します（店舗により開催日が異なります）。

55歳以上の人が一緒ならグループで参加OK

普段から「遊んでみたいけど遊び方がわからない」「景品をどうやって取ったら良いか分からない」という人のために、スタッフが景品獲得やメダルの増やしながらの遊び方をやさしく教えてくれる企画が用意されています。

55歳以上の人がいればグループで参加できるので、家族で楽しむことができる「敬老の日」にぴったりのイベントです。

企画1：孫のハートもがっちりキャッチ！クレーンゲーム教室

遊び方の説明として、クレーンゲームの操作や特徴、取り方のコツなどをレクチャーしてもらえます。さらに獲得したプライズ景品はそのまま持ち帰りできます。

所要時間は約30分。

企画2：やってみよう！誰が一番メダルを増やせるかな？メダルゲーム教室

対象機の遊び方や、ルールなどのレクチャーがあります。用意したメダルで楽しむことができます。終了後、一部のメダルを店に預けて後日遊ぶことも可能です。

所要時間は約60分。

さらに参加特典として、おもちゃやお菓子詰め合わせなどの景品もプレゼント。また、事前参加特典もあるので、早めに申し込んで両方の特典をゲットすることもできます。

定員は、各店10組。開催当日まで受け付けています。

実施店舗は下記のとおり。

・プラサカプコン 石巻店（宮城県石巻市茜平4-104 イオンモール石巻 2F）

・プラサカプコン 大曲店（秋田県大仙市和合字坪立177 イオンモール大曲 2F）

・プラサカプコン 羽生店（埼玉県羽生市川崎2-281-3 イオンモール羽生 2F）

・プラサカプコン 成田店（千葉県成田市ウイング土屋24 イオンモール成田 2F）

・プラサカプコン 富津店（千葉県富津市青木1-5-1 イオンモール富津 2F）

・プラサカプコン ららテラス北綾瀬店（東京都足立区谷中4丁目8番1号 ららテラス北綾瀬 4階）

・プラサカプコン ミッテン府中店（東京都府中市宮町1丁目41-2 MitteN府中 7階）

・プラサカプコン 吉祥寺店（東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-1 いなりやビル B1F）

・プラサカプコン 磯子店（神奈川県横浜市磯子区磯子1-2-1 マリコム磯子 2F）

・プラサカプコン 横須賀店（神奈川県横須賀市若松町2-30 モアーズシティ 4F）

・プラサカプコン 小矢部店（富山県小矢部市西中野972-1 三井アウトレットパーク 北陸小矢部 1F）

・プラサカプコン 甲府店（山梨県中巨摩郡昭和町西条3717）

・プラサカプコン 岡崎店（愛知県岡崎市戸崎町字外山38-5 イオンモール岡崎 シネマ館 3F）

・プラサカプコン 徳重店（愛知県名古屋市緑区元徳重1-505 ヒルズウォーク徳重ガーデンズ 2階）

・プラサカプコン 藤井寺店（大阪府藤井寺市岡2丁目10番11号 イオン藤井寺ショッピングセンター内）

・プラサカプコン 広島店（広島県広島市佐伯区石内東4丁目1-1 ジアウトレット広島 1F）

・プラサカプコン 新居浜店（愛媛県新居浜市前田町8-8 イオンモール新居浜 2F）

・プラサカプコン 高知店（高知県高知市秦南町1-4-8 イオンモール高知東館 3F）

・プラサカプコン 直方店（福岡県直方市湯野原2-1-1 イオンモール直方 2F）

・プラサカプコン 大分店（大分県大分市公園通り西2-1 パークプレイス大分 2F）

・MIRAINO イオンモール白山店（石川県白山市横江町5001番地 イオンモール白山店 3階）

・MIRAINO イオンモール豊川店（愛知県豊川市白鳥町兎足1-16 イオンモール豊川 3階）

・ゲームランド 新さっぽろ店（北海道札幌市厚別中央2条5丁目7 新さっぽろアークシティ カテプリさっぽろ 3F）

・ゲームランド つがる柏店（青森県つがる市柏稲盛幾世41 イオンモールつがる柏 本館 2F）

・ゲームランド 盛岡店（岩手県盛岡市前潟4-7-1 イオンモール盛岡 2F）

・ゲームランド 佐沼店（宮城県登米市南方町新島前46-1 イオンタウン佐沼 1F）

・ゲームランド 千葉ニュータウン店（千葉県印西市中央北3-2 イオンモール千葉ニュータウン モール棟 3F）

・ゲームランド ちはら台店（千葉県市原市ちはら台西3-4 ショッピングモール unimoちはら台 2F）

・ゲームランド 草津店（滋賀県草津市新浜町300 イオンモール草津 3F）

・あそびライブラリー 川口店（埼玉県川口市宮町18-9 ララガーデン川口 2F）

・AMUSEMENT PARK 静岡店（静岡県静岡市葵区柚木1026 MARK IS 静岡 3F）

・アミューズファクトリー 常滑店（愛知県常滑市りんくう町2-20-3 イオンモール常滑 2階）

・you me CIRCUS 出雲店（島根県出雲市大塚町650-1 ゆめタウン出雲 東館 3F）

詳しくは公式サイトから確認できます。

（C）CAPCOM

東京バーゲンマニア編集部