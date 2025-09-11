【IKEA】モンブランに大学芋、ベビーカステラも...！秋のスイーツ大集合「さつまいも フェア」開催中。《11月9日までの期間限定》
「IKEA（イケア）」では、2025年9月4日から11月9日までの期間限定で、秋の甘い味覚を楽しめる「さつまいも フェア」を全国のイケア店舗で実施しています。
モンブランに大学芋、ベビーカステラも...！
イケアでしか味わえない、さつまいもを贅沢に使ったスイーツが大集合です。濃厚で風味豊かなモンブラン、甘じょっぱさがクセになる大学芋、さつまいもペースト入りのベビーカステラを盛り合わせたアソートプレートなど、秋の味覚を楽しめる特別なメニューが登場しています。
・さつまいも欲張りアソート
さつまいもモンブラン、大学芋、さつまいもペースト入りのプラントベースベビーカステラの3種類の盛り合わせ。秋の味わいを存分に楽しめるプレートとなっています。
価格は、通常690円、IKEA Family会員価格が590円。
・さつまいもタルト
口溶けのなめらかなさつまいもクリームをたっぷりと詰め込んだタルトに、さつまいもペーストをトッピングしています。
価格は490円。
・さつまいもプリン
なめらかなプリンにさつまいもペーストをたっぷりとトッピング。下にはキャラメルソースが入っていて、食べ進めれば味の変化を楽しめます。
価格は290円。
・紅はるかサンデー
植物由来の素材から作られたプラントベースベビーカステラに、紅はるかソフトクリームをトッピング。やさしい甘さでふんわりとしたカステラと、冷たいソフトクリームが好相性です。
価格は250円。
・紅はるかソフト
紅はるかのやさしい甘みを堪能できるソフトクリームです。
価格は150円。
材料の入荷状況によって早期終了となる場合があります。IKEA原宿、IKEA渋谷、IKEA新宿では取り扱いメニューが異なります。各。
IKEA京都やIKEA横浜ベイクォーターでは取り扱いがないなど、店舗によって取り扱いのない場合や品切れの場合があります。
詳しくは公式サイトから確認できます。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部