【IKEA】モンブランに大学芋、ベビーカステラも...！秋のスイーツ大集合「さつまいも フェア」開催中。《11月9日までの期間限定》

「IKEA（イケア）」では、2025年9月4日から11月9日までの期間限定で、秋の甘い味覚を楽しめる「さつまいも フェア」を全国のイケア店舗で実施しています。

モンブランに大学芋、ベビーカステラも...！

イケアでしか味わえない、さつまいもを贅沢に使ったスイーツが大集合です。濃厚で風味豊かなモンブラン、甘じょっぱさがクセになる大学芋、さつまいもペースト入りのベビーカステラを盛り合わせたアソートプレートなど、秋の味覚を楽しめる特別なメニューが登場しています。

・さつまいも欲張りアソート

さつまいもモンブラン、大学芋、さつまいもペースト入りのプラントベースベビーカステラの3種類の盛り合わせ。秋の味わいを存分に楽しめるプレートとなっています。

価格は、通常690円、IKEA Family会員価格が590円。

・さつまいもタルト

口溶けのなめらかなさつまいもクリームをたっぷりと詰め込んだタルトに、さつまいもペーストをトッピングしています。

価格は490円。

・さつまいもプリン

なめらかなプリンにさつまいもペーストをたっぷりとトッピング。下にはキャラメルソースが入っていて、食べ進めれば味の変化を楽しめます。

価格は290円。

・紅はるかサンデー

植物由来の素材から作られたプラントベースベビーカステラに、紅はるかソフトクリームをトッピング。やさしい甘さでふんわりとしたカステラと、冷たいソフトクリームが好相性です。

価格は250円。

・紅はるかソフト

紅はるかのやさしい甘みを堪能できるソフトクリームです。

価格は150円。

材料の入荷状況によって早期終了となる場合があります。IKEA原宿、IKEA渋谷、IKEA新宿では取り扱いメニューが異なります。各。

IKEA京都やIKEA横浜ベイクォーターでは取り扱いがないなど、店舗によって取り扱いのない場合や品切れの場合があります。

詳しくは公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部