

夢の「年下の女性との結婚」の現実を語ります（写真：nonpii／PIXTA）

先日、65歳の人気俳優が23歳年下の元タレントと極秘再婚し、第1子が誕生して父親になったというニュースが報道された。驚きをもって受け止める人も多い一方、50代、60代で子どもがほしいと願って婚活している男性たちには、希望と勇気を与えただろう。

仲人として婚活現場に関わる筆者が、婚活者のリアルな声を交えながら婚活を考えていく連載。今回は、50代、60代男性が父親になるリアルについて、考えてみたい。

60代で「子ども」の共通点

この65歳の人気俳優というのは、船越英一郎さん。彼は数年前、前妻と泥沼離婚を経験している。それを経ての、今回の再婚。お子さんの誕生もあって、喜びもひとしおだろう。

船越さんだけではない。芸能界では、三田村邦彦さん、石田純一さん、清水国明さんらは60代で、上原謙さん、歌舞伎役者の中村富十郎さんは70代で、子どもを授かっている。50代で父親になっている人も少なくない。

こうした人たちに共通しているのは、年の離れた出産可能な年齢の女性と結婚していること。芸能界という定年のない世界で活躍し、お金を稼ぎ続けていること。そして、子どもを育てるだけの十分な財力をすでに備えているということだろう。

こうしたニュースが届くと、それを自分に重ねて希望を抱く50代、60代の男性婚活者は多い。やすお（53歳、仮名）もそんな1人だ。

小さい子に心を奪われて…

これまで結婚の縁には恵まれず、独身で過ごしてきた。ある日、街を歩いていると、母親と手をつなぐ3歳くらいの女の子の姿が目に留まった。

ちょうどそのとき、ふいに風が吹き、女の子の帽子が飛ばされてしまった。それをやすおが拾い手渡すと、その子は「ありがとう」と言いながら、かわいらしく微笑んだ。

入会面談で、やすおは言った。

「手渡したときの女の子の柔らかな手の感触と無垢な笑顔に、心を奪われてしまいました。そのとき、改めて“自分も結婚して、子どもを授かりたい”という強い気持ちになったんです」

年収は800万円あり、これまで贅沢は暮らしはしてこなかったので、貯金も、「子どもを育てるには十分なくらいはある」と付け加えた。

筆者は、やすおに言った。

「お子さんがほしいとなると、30代、もしくは40代前半の女性が対象となりますよね。そうした女性たちからお申し込みがくる可能性は低いので、まずはこちらからどんどん申し込みをかけていくことになると思います。ただ申し込んでも、受けてもらえる確率は極めて低いですよ」

また、こうもアドバイスをした。

「女性の年齢の幅を広げてみてはいかがでしょうか。30代や40代前半だけでなく、同世代の女性にもお申し込みをしてみる。今はお子さんを望む気持ちが強くても、年齢の近い女性の中に気の合う方が現れれば、お子さんよりも人生のパートナーを大切にしたいと、考え方がかわるかもしれませんよ」

そうして婚活をスタートさせたのだが、やすおは40代後半、50代の女性にはいっさい申し込みをかけることはなかった。また、そうした世代の女性から申し込みが来ても、受けることはなかった。

結局、1年間活動したものの思うような成果は得られず、やすおは54歳で退会していった。

子どもを授かる結婚から、人生をともに歩むパートナーを探す結婚へと考え方をシフトすることはできず、独身で生きていく覚悟を決めたようだ。

実家の土地や墓を守ってほしい

きみえ（52歳、仮名）は4年前に離婚をした。長男はすでに社会人、長女も来春に大学を卒業して、ようやく自立が見えてきた。そこで、自身の再婚を考えるようになった。

婚活を始めていくつかのお見合いを重ねたものの、なかなか思うような結果を得られなかった。自分が気に入った相手からは断られ、逆に相手が好意を寄せてくれても、彼女の気持ちが動かなかったのだ。

そんな状況が続く中で、いちろう（55歳、仮名）とは、見合いのときから話が弾み、仮交際に入ってからも順調に関係を育んでいた。

いちろうもまたバツイチで、前の結婚では女の子を授かっていた。しかし離婚の際、親権は元妻が持つことになり、その後まもなく彼女が再婚したため、幼い娘と会うこともなくなっていた。

現在、いちろうは都内のメーカーに勤めているのだが、出身は地方で、実家は代々続く地主の家柄だ。先祖の墓もそこにあり、その土地や墓を守ってくれる子どもの存在を願い、53歳のときに婚活を始めたのである。

しかし、30代女性に申し込んでも、まずは受けてもらえない。

年月が過ぎていく中で、同世代の女性で自分の好みのタイプからの申し込みならば、それを受けるようにもなっていた。その1人がきみえだった。

映画に行ったり、美術館や水族館を訪れたりと、順調にデートを重ねるうちに、きみえのいちろうへの想いはますます深まっていった。

「まさか婚活で、こんなに好きになれる人に出会えるなんて思いませんでした」

面談で交際の様子を尋ねると、きみえは頬を赤らめ、うれしそうに語っていた。しかし、数日後、予想もしなかった展開が訪れた。

「真剣交際に進みたい」ときみえがそれとなく話を振ると、いちろうは言葉を濁しながら答えた。

「今ここで即答するのではなく、少し考えさせてもらってもいいかな」

そして翌日、こんなLINEが届いた。

「きみちゃんと過ごす時間は本当に楽しいし、人生のパートナーとしては僕にはもったいないくらいの相手だと思っています。ただ、結婚を考えたとき、実家の土地や墓のこともあって、自分の子どもを持つという夢だけはどうしてもあきらめきれないことが、今回改めてわかりました。自分勝手でごめんなさい。楽しい時間をありがとうございました」

こうして交際終了となった。きみえは、憤慨しながら筆者に言った。

「私は2人の子どもを育てているから、子育ての大変さや難しさ、どのくらいお金がかかるのかもわかっています。55歳から子どもを授かることがどういうことなのか。現実をしっかりと見たほうがいいですよね」

いちろうは、前の結婚でできた子どもが幼い頃に離婚をしているので、子育てをした実感がないのだろう。

53歳から婚活を始め、55歳になっても相手が見つかっていない。そこで、同世代のきみえと付き合いを始めたものの、“交際終了”を出したことで、振り出しに戻った。

今後、子どもを授かれる相手と結婚できるという保証は、どこにもない。

「お金はある」と話す60代

確かに、人は何歳になっても結婚はできる。そして、50代、60代で父になることも、不可能ではない。

だが、結婚とは、“選ぶこと”と“選ばれること”がイコールになったときに成立するものであり、50代、60代の男性が30代の女性を選ぼうとしても、30代の女性から選ばれなければ、結婚はできない。

また、冷静に見なければならない“現実”もある。

50代、60代で子どもを授かりたいという男性は、「自分にはそれだけの経済力がある」というのをよく主張する。しかし、子育てに十分すぎる経済力があったとしても、子育てはできない。子どもの親になるというのは、お金の問題だけでは片付けられないからだ。

年齢とともに体力が衰えていくのは自然なことで、どれほど鍛えていても老いの流れを止めることはできない。幼稚園や保育園の時期には、遠足への同行や行事への参加が必要になる。中学校に上がるころまでは、運動会で保護者が競技に加わる場面もある。

若い父親たちに交じって50代、60代から子育てを始めるには、やはり相応の覚悟が求められる。

そのほかにも、昼間つきっきりの育児でヘトヘトの妻に代わって、夜泣きする子どもをあやすために何度も起きられるのか。睡眠不足のまま翌朝の仕事に響いても、イライラせずに向き合える体力と心身の余裕があるのか。

また、もしも自分自身が介護を必要となった時期が、子どもの思春期や進学と重なったらどうなるのか？ そのとき妻は、“子育てと介護”を同時に背負うことになる。

現実を見つめ直すことが大事

夢を持つことは素晴らしいことだ。

しかし、“自分ならできるはず”と安易に考えるのではなく、“自分はどう生きたいのか”“どんな家庭を築きたいのか”を現実的に見つめ直すことが、より充実した人生につながる。

そして、50代、60代になったら現実を踏まえ、子どもを授かる結婚にこだわるのではなく、これからの人生をともに歩むパートナーを見つける方向へ考えをシフトするのも1つの生き方ではないだろうか。



また20代、30代の婚活者たちに伝えたい。

“結婚して子どもを授かりたい”と願うのであれば、男女ともにできるだけ早く行動に移し、結婚への一歩を踏み出すことが大切なのだ。

（鎌田 れい ： 仲人・ライター）