『沈黙の艦隊 シーズン1～東京湾大海戦～』特別編が、フジテレビにて9月25日、26日の2夜連続で地上波初放送されることが決定した。

講談社の漫画雑誌『モーニング』にて1988年から1996年にかけて連載され、累計発行部数3200万部（紙・電子）を突破したかわぐちかいじの人気コミックを、大沢たかおを主演・プロデューサーに迎えてAmazon MGMスタジオが実写映画化した『沈黙の艦隊』。2023年に劇場公開後、2024年にPrime Videoで独占配信され、日本のAmazon MGMスタジオが日本で手がけた作品で歴代1位の国内視聴数を記録した（※2025年9月時点、Amazon MGMスタジオが日本で手がけた作品における配信後365日間の国内視聴数対象）。

その壮大なテーマ性とスケール感から実写化不可能とうたわれていた原作を、『キングダム』や『国宝』などヒット作を数多く手がけるクレデウスが制作、『ハケンアニメ！』（2022年）で日本アカデミー賞優秀監督賞をはじめ数々の映画賞受賞を果たした吉野耕平が監督を務め映像化した『沈黙の艦隊 シーズン1～東京湾大海戦～』。日本映画初となる海上自衛隊・潜水艦部隊の協力を得て撮影した実物の潜水艦と、日本屈指のVFX技術を融合させた。

日本の近海で、海上自衛隊の潜水艦が米原潜に衝突し沈没した。艦長の海江田四郎（大沢たかお）を含む全76名が死亡との報道に衝撃が走る。だが実は、乗員は無事生存していた。事故は、日米政府が極秘に建造した高性能原潜「シーバット」に彼らを乗務させるための偽装工作だったのだ。米艦隊所属となった「シーバット」、その艦長に任命されたのが海自一の操艦を誇る海江田であった。ところが、海江田は「シーバット」に核ミサイルを積載し、突如反乱逃亡。海江田を国家元首とする独立戦闘国家「やまと」を全世界へ宣言した。「やまと」を核テロリストと認定し、太平洋艦隊を集結させて撃沈を図る米国。米国より先に「やまと」を捕獲すべく追いかける、海自ディーゼル艦「たつなみ」。その艦長である深町（玉木宏）は、過去の海難事故により海江田に並々ならぬ想いを抱いていた。大義か、反逆か。日米政府、海上自衛隊、米海軍までをも運命の荒波に呑みこむ、海江田四郎の目的とは。

今回放送されるのは、Prime Videoで配信されているドラマ『沈黙の艦隊 シーズン1 ～東京湾大海戦～』の全8話を再編集した「特別編」。番組最後には最新作『沈黙の艦隊 北極海大海戦』の冒頭映像がテレビ初公開される。（文＝リアルサウンド編集部）