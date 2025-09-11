１０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円４６銭前後と前日と比べて５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７２円４６銭前後と同１０銭強のユーロ安・円高だった。



この日に米労働省が発表した８月の卸売物価指数（ＰＰＩ）は、前月比で０．１％の下落と予想外のマイナスとなり、前年同月比では２．６％の上昇と７月（３．１％上昇）から伸びが鈍化した。市場では９月の米利下げを後押しする内容と受け止められ、米長期金利が低下するとともに日米金利差の縮小を意識したドル売り・円買いが流入し、ドル円相場は一時１４７円１３銭まで軟化した。ただ、日本の政局を巡る不透明感が円の重荷となったほか、８月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を１１日に控えるなか持ち高調整とみられるドル買い・円売りが入り、１４７円６５銭まで上伸する場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６９５ドル前後と前日に比べて０．００１０ドル強のユーロ安・ドル高だった。



