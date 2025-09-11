【USJ】ハミクマキャンディが仲間入り！超接近できる撮影会や映えるフードなど、ブキミでキュートなハミクマの世界体験レポ
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、大好評のハロウィーン・イベントを2025年11月3日(祝)まで開催中。ゾンビがはびこる夜の「ハロウィーン・ホラー・ナイト」では、パーク中で絶叫が起こっている。
【写真】ハミクマもしくはハミクマソウルと間近で写真撮影も！
本記事ではライター＆編集担当が、新しい仲間が加わったハミクマ主催のパーティに潜入。さらに、間近で触れ合える撮影会の様子やフードも合わせて、ブキミでキュートなハミクマの世界をたっぷりお届けする。
■極彩色のニューカマーとダンスを楽しMELT♪
この秋から世界各地のユニバーサル・スタジオにも進出する、パーク屈指の人気者・ハミクマ。一緒に踊って楽しめる熱狂パーティが、「ハミクマ・スウィート・スクリーム・パーティ」として今年はド派手にパワーアップ！
パーティの開始直後、いきなりハミクマ、ハミクマソウル、ハミクマパンクがそろって登場。ギターやドラムに合わせて、ノリノリで盛り上げる。
迫力満点の姿に魅了されていると、毒々しい極彩色のハミクマキャンディがお目見え。ショッキングピンクの体にキャンディの目玉、カラフルな歯や爪と、これまたかわいすぎる!!
「Trick or Treat」の言葉に合わせたコール＆レスポンスや一緒にジャンプする振り付けが楽しいオリジナルソングを披露してくれて、ライターは釘付け。ブキミなのに下げているジャック・オ・ランタンがとぼけた雰囲気なのも、ギャップがあっていい…！
ハミクマの語尾「DEATH」、ハミクマソウルの「BIRTH」、ハミクマパンクの「SHOUT」、ハミクマキャンディの「MELT」を取り入れたコール＆レスポンスで叫んだあとは、King Gnuの楽曲「SO BAD」に合わせてみんなでダンス！最後はハミクマたちの「一度だけの人生、どう生きるかはその人次第」というメッセージを受け取り、ジーン…。照明も衣装も極彩色にまみれ、会場中が一体となったパーティが終了した。
■ハミクマorハミクマソウルと2ショット！至近距離で触れ合うチャンス
パーティの前には、ハミクマ・グリーティング・フォト(4500円)へ。ダークな世界観で魅了するハミクマか、真っ白な黄泉の国でゲストを待つハミクマソウルのどちらかを選び、間近で触れ合うスペシャルな体験が待っている。
クルーが最高のショットを収めてくれるのはもちろん、今年は、自分のカメラでも撮影が可能に！クルーに撮ってもらうもよし、ハミクマのベストショットを探ったり自撮りに挑戦してもよし。特別な時間をたっぷり満喫しよう。
ハミクマもハミクマソウルも触られるのが嫌いとのことで少し距離を置こうとするライタ＆編集担当だったが、サービス精神旺盛なお二方は、自ら歩み寄ってくれて感動。ポーズもたくさん提案してくれる。ハミクマはお腹の中を見せてくれたほか、ライターが持っていたポップコーンバケツにも反応してくれて、物理的にも精神的にも距離を縮めることができた。
ハミクマソウルは一緒にスマホで撮影した写真をチェックして、恐れ多くも友達になった気分に。お別れするのが寂しくなってしまうライターだった。
クルーのカメラで撮影してもらった写真は2枚選んで、オリジナル台紙で持ち帰ろう。さらにハミクマたち4体が勢ぞろいしたオリジナルフォトのほか、データが入ったQRコードをもらえるので、友人や家族と共有しやすいのもうれしい。その場でプリントしてくれるので、待つことがないのも高ポイント。
ちなみに、最初に通される部屋ではハミクマのこれまでのストーリーを描いたアニメーションが流れているので、こちらも忘れずチェックしたい。
■ケーキやチュリトスもカラフル！
ビバリーヒルズ・ブランジェリーでは、ハミクマスウィーツも登場。真っ赤なサーカステントからのぞく腕がポイントの「ハミクマ・サイコサーカス・ケーキ 〜ビターチョコ〜(1000円)」は、ビスケットの上に大人な味わいのチョコレートケーキが鎮座。
「ハミクマキャンディ・ケーキ 〜ストロベリー〜（1,000円）」は、甘々で毒々しいヴィジュアルも魅力的。甘酸っぱいストロベリー風味に、ポップなデコレーションがさまざまな食感を添えている。
カートメニューにも新作が続々。「ハミクマキャンディ・チュリトス 〜ストロベリー・キャンディ〜(850円)」は、チョコやマシュマロが散りばめられていて見た目も楽しい。「ハミクマパンク・ドッグ 〜ブラックチーズソース&ペッパー〜(1100円)」はちょっぴりスパイシーな味わい。
絶対手に入れたい「ハミクマ・ポップコーンバケツ(5500円)」は、なんと3種のボイス付き。ボタンを押すと、「自分を解放するのdeath…！」などと発してくれる。お腹からはみ出すアレコレや柔らかい素材で安心の爪など、細部までこだわりが詰まっている。
「ハミクマのチョコレート・キーマカレー(1100円)」は、お腹からはみ出すものを表現したカラフルなピクルスの、シャキシャキ食感が楽しい♪時間が経つと板チョコが溶け、マイルドな味わいを楽しめる。
「ハミクマソウルのチキン&チーズ・ホワイトカレー(1100円)」には、ふわふわのチーズがたっぷりかかっている。ブルーのキラキラと王冠がのった神々しい見た目は、まさにハミクマソウル。
「ハロウィーン・ホラー・ナイト」は、11月3日(祝)まで。さらにパワーアップしたハミクマの世界に全身で飛び込もう！
取材・文=上田芽依
撮影=大西二士男
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved.
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
