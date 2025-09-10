亜鉛の効果とは？メディカルドック監修医が解説します。

監修管理栄養士：

大隅 加奈子（管理栄養士）

管理栄養士取得後、特定保健指導や病院で栄養管理・栄養指導・給食管理に従事し、現在はフリーで活動中。イベントやセミナーに参加し、みなさまの食生活のお悩みに応えられるよう努めています。

「亜鉛」とは？

亜鉛は体内に約2,000mg存在し、骨格筋、骨、皮膚、肝臓、脳、腎臓などに広く分布しています。亜鉛は、DNAやたんぱく質の合成、味覚の形成、性腺機能の維持、皮膚の代謝、免疫機能など、多くの生体機能において重要な役割を果たす酵素の構成成分です。このように、健康を維持するために欠かせないミネラルですが、体内で作ることができないため、食事からの摂取が必要です。

亜鉛の一日の摂取量

日本人の食事摂取基準（2025年版）で、以下の通り基準値が設けられています。

【一般成人の推奨量】

男性:9.0－9.5㎎/日女性:7.0－8.0㎎/日

【一般成人の耐容上限量】

男性:40－45㎎/日 女性:35㎎/日



【男性】亜鉛の効果

健康な毛髪の生成・維持

亜鉛は太くしっかりした髪の毛を育て、健康なヘアサイクルを維持します。

・亜鉛は毛髪の90%を占めるたんぱく質のケラチンの合成・分泌に関わっています。

・亜鉛は男性型脱毛症発症を促す酵素を遮る働きがあり、男性の薄毛対策に有用であると考えられます。

性腺機能

亜鉛は前立腺や精子に多く存在し、精子の形成に不可欠で生殖機能の維持にも重要です。

・精液中の亜鉛濃度の上昇により、男性不妊症が改善されます。

・精液量、精子運動および精子形態を正常維持されます。

・精液の質の向上がみられます。

前立腺癌

亜鉛は前立腺の健康を維持し、前立腺肥大症の症状を抑制する効果が期待できます。

・亜鉛摂取量が多いほど前立腺癌による死亡リスクを低下させる可能性があります。

【女性】亜鉛の効果

健康な毛髪の生成・維持

亜鉛は毛髪の主成分であるケラチンの合成に関与しており、健康的なヘアサイクルに欠かせない栄養素です。

・亜鉛による新陳代謝の活性化により、肌の調子を整え美肌や美髪につながる効果があります。

女性ホルモン

亜鉛は、ホルモン合成に関与する酵素の機能に重要な役割を果たします。

・ホルモンバランスが整い、生理痛や生理不順、更年期障害の改善に効果が期待できます。

妊娠期・授乳期

亜鉛は胎児の成長、発育のために欠かせない栄養素です。また母乳を通して栄養補給する乳児は成長のため体重あたり成人の2～3倍量必要とするため授乳期の女性にも欠かせない栄養素です。

・亜鉛は成長ホルモンの分泌をサポートします。

・母乳には多くの亜鉛が含まれており成長の著しい乳児の必要量を満たすために、授乳期の女性は亜鉛摂取が必要となります。



「亜鉛の効果」についてよくある質問

ここまで亜鉛の効果を紹介しました。ここでは「亜鉛の効果」についてよくある質問に、メディカルドック監修管理栄養士がお答えします。

亜鉛サプリは毎日摂取しても大丈夫でしょうか？

大隅 加奈子

はい、摂取して大丈夫です。

ですが、他のサプリメントとの併用で過剰摂取につながることがありますので注意が必要です。お食事から十分に摂れない場合は、栄養補助食品やサプリメントなどを上手く取り入れていきましょう。

編集部まとめ

・亜鉛は人が健康を維持するために欠かせないミネラルです。体内で作ることができないため、毎日の食事から効率よく摂取する必要があります。しかし、十分な量が摂れない場合はサプリメントで補うことも効果的です。

一緒に摂る食材やお薬・サプリメントとの相互作用により吸収効率が変動します。亜鉛を有効に摂取するためにも、偏らないバランスのよい食事を心がけていきましょう。

・近年、仕事や家庭などライフスタイルの変化により食生活の乱れが起きているといえます。食の多様化により加工食品の割合が多く亜鉛欠乏から疾病につながる可能性もあります。健全な食生活を送れるよう意識していきたいですね。

