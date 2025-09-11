「秋羽織り」どこで買う？→【GU】で！ 早めにGET推奨♡「チェック柄ジャケット」

次の季節に向けて、そろそろ羽織りものが欲しくなる時期。クラシック回帰の流れから、きちんと感のあるアイテムに注目が集まっている中で、デイリーに取り入れるなら「テーラードジャケット」が正解かも。そこでおすすめしたいのが、【GU（ジーユー）】から登場したチェック柄ジャケット。秋冬トレンドのチェック柄も相まって、一点投入で鮮度アップが狙えそう。ぜひ売り切れ前にゲットして。

チェック柄 × テーラードカラーでトレンド感は十分！

【GU】「ダブルブレストチェックジャケット」\4,990（税込）

かっちりとしたダブルブレストのデザインで、ハンサムな雰囲気を演出するジャケット。秋冬トレンドとして注目のチェック柄も、コーデの鮮度アップに一役買ってくれそう。程よくゆとりのあるシルエットなので、きれいめはもちろん、ジーンズと合わせたカジュアルなスタイリングにもマッチします。柔らかいブラウンのチェック柄のほか、シックで上品なムードが漂うグレーもラインナップ。

モノトーンで統一したシックな大人コーデ

こちらは色違いのグレーを着用。きちんと感がありながらも、ゆったりとしたシルエットが大人の余裕を感じさせます。ふわふわとしたフェザーニット素材のキャミソールを投入すれば、大人っぽさの中にも女性らしさが漂うコーデに。たっぷりとボリュームのあるフレアスカートを合わせて、華やかさも上品さも備わったスタイリングは、いつものコーデを格上げしたい大人女性にぴったり。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M