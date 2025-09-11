Image: Baseus

今年の頭にBoseとのパートナーシップを発表していたBaseus。それが形となったヘッドホン「Inspire XH1」とイヤホン「Inspire XC1」が発表されました。

Boseサウンドを安価で

149.99ドル（約2万2000円）のInspire XH1の音をチューニングしたのはBose。ヘッドバンドには大きく「Sound By Bose」の文字がはいっています。

Boseといえば、人気、実力ともにトップの音響機器メーカー。この夏には、高評価イヤホンの第2世代、Bose QuietComfort Ultra Earbuds (第2世代) をリリース。また、そのヘッドホン版のBose QuietComfort Ultra Headphones (第2世代) も発表されたばかり。オープン型のUltra Open Earbudsも非常に評判がいいです。

やっぱりBoseなので、端末自体の価格も高めです。そのBoseの音を比較的安価なハードで楽しめるのはとても魅力的ですが、ANCにどれほど価格差が出るかは気になるところ。ハイエンドとミッドレンジのヘッドホンでは装着感も大きく変わってきますし、聴き比べが楽しみな端末ですね。

Image: Baseus

Inspire XH1の魅力はBoseの音だけではありません。Baesus公式いわく、バッテリーもち100時間（ANCなし）！ ANCありでも65時間！ BoseのQuietComfort UltraヘッドホンがANCありで24時間なことを思えば、かなり長持ちです。

Image: Baseus

Sound by BOSEのプロダクトとして、イヤホンの「Inspire XC1」も発表。オープン型です。こちらは129.99ドル（約1万9000円）。

9月9日時点では、両モデルともに日本Baseusでは発表なし。