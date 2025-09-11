銃撃事件の現場に派遣された警官と救急隊＝１０日、米コロラド州エバーグリーン/Hyoung Chang/The Denver Post/AP

（ＣＮＮ）米コロラド州エバグリーンの高校で１０日、銃撃があり、当局によれば、少なくとも生徒２人が重体となっている。

ジェファーソン郡保安官事務所の報道官によると、現場の高校が閉鎖されたため、１００人を超える捜査員が校舎を「教室ごと」に捜索した。

保安官事務所によれば、容疑者は同校の生徒とみられる未成年で、自身も負傷しており、地元の病院で重体となっている。容疑者がどのように撃たれたかは確認されていないが、警察官による発砲とは考えられていない。捜査当局は容疑者宅の捜索令状を請求している。

報道官によると、最初の通報は午後０時２４分ごろに入り、銃撃は校舎の外で起きた。ただし、校舎内でも犯行が行われていないかどうか捜査が行われている。

銃撃で負傷した２人の生徒と容疑者は近くのセント・アンソニー病院に搬送された。同病院によれば、他に負傷者はいない。

この事件は、米国の学校で今年発生した４７件目の銃撃事件となった。このうち大学構内で２４件、小中高などの教育機関の校舎や敷地内で２３件発生している。

エバグリーン高校には９００人以上の生徒が在籍しており、事件を目撃した生徒らは今後、事情聴取を受ける予定だという。

アルコール・たばこ・火器爆発物取締局（ＡＴＦ）や州警察も現場に出動している。コロラド州のジャレッド・ポリス知事はＸ（旧ツイッター）に「州内および国中の生徒は安全にそして恐れることなく通学できるべきだ。犠牲者と地域社会のために祈っている」と投稿した。