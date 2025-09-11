キタキタキターーッッ♡【ミスド】今食べたい「秋の新作」って？

「秋のいもくり推しド合戦」というキャッチーなタイトルで始まったのは、秋の味覚を使った新作ドーナツ。今年も【ミスタードーナツ】で、さつまいもを使ったドーナツと栗が主役のドーナツが店頭に並び始めています。そこで今回は、あなたはどれが好き？ ミスドの「秋の新作」を紹介します。

焼き栗のホクホク感をドーナツで

「くりド マロンホイップ & ハニー」では、マロンペーストを使用したドーナツ生地にマロンホイップをサンド。マロンホイップは焼き栗風味となっており、クリームからもほんのり栗が感じられそうです。表面をコーティングしているグレーズのシャリっとした感と、ドーナツ生地のしっとり感による食感の違いも楽しみたいところ。

今年のくりドはビジュアルがおしゃれ

「くりド エンゼル & マロン風味チョコ」は、ホイップクリームをサンドしたドーナツをマロン風味チョコでコーティングしています。昨年のくりドは本物の栗のような見た目が特徴的でしたが、今年のくりドは、コーティングとチョコレートのラインで上品に仕上げられたおしゃれな見た目が魅力的です。

今年も推したい！ 人気のさつまいもド

今年で7度目となる「さつまいもド」は、すっかりミスドの秋を代表するメニューに。「さつまいもド しっとりスイートポテト」は、さつまいもをイメージした生地にスイートポテトフィリングを重ねています。上も下もさつまいも尽くしなので、秋の味覚を楽しむのにぴったりなドーナツです。

蜜いも感がパワーアップ！？

昨年も登場した「とろり蜜いもみつ」が「さつまいもド とろり濃蜜いもソース」になって再登場。蜜いもソースから濃蜜いもソースに変わり、今年は前回よりもさらに糖度の高い蜜いも感が味わえそうです。@ftn_picsレポーターHaruさんも「見た目以上にお芋でびっくり！！」と驚く、再現度の高さのよう。

秋の味覚が贅沢に楽しめる【ミスド】の新作ドーナツは、全部で5種類。味も食感も全く異なる「くりド」と「さつまいもド」は、どちらも推したくなる美味しさのはず。毎年恒例の「秋の新作」を今年もぜひ味わって。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる