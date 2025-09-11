賃貸住宅でペットと暮らすとき、契約の条件としてペットの写真を不動産会社に提出するよう求められることがあります。投稿主さんもそのルールに従い、愛猫の写真を用意することにしました。しかし、そこにはちょっとした工夫があったそうです。

投稿はX（旧Twitter）にて、1,224.7万回以上表示。いいね数はなんと18万件を超えました。Xユーザーたちからは、「可愛いけど‥目の奥がやってやる感滲んでる気がするのは私だけでしょうか笑」「めっちゃ笑いましたw」などのコメントがたくさん寄せられていました。

できるだけ大人しく見える一枚

今回、Xに投稿したのは「むぎと人間」さん。登場したのは、猫のむぎちゃんです。

提出する写真に写っているのは、きちんとおすわりをしてカメラを見つめるむぎちゃんの姿。なんだか落ち着いた雰囲気をまとっています。

飼い主さん曰く、普段は走り回って遊ぶなど、やんちゃ盛りな猫ちゃんとのこと。そこで、飼い主さんは家を傷つけそうと思われないように、できるだけ大人しく見える写真を不動産会社に提出する用にチョイスしたそうです。たしかにこの写真なら、不動産会社も安心して部屋を貸してくれそうですね。…実際は大暴れするかもしれませんが。

コメント欄には可愛い猫写真が大集結

むぎちゃんの不動産会社へ提出用の写真に関する投稿を見たXユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「めっちゃ笑いましたw」「履歴書の証明写真みたいですね」「まさに借りてきた猫」などの声が多く寄せられていました。その他にも、投稿を見た猫好きさんたちが、たくさんの猫写真をアップ。たくさんの猫ちゃんたちが集まるコメント欄になっていました。

Xアカウント「むぎと人間」では、猫のむぎちゃんとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。むぎちゃんの投稿はどれも可愛いものばかりです。

