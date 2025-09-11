BoA＆東方神起、日本デビュー20年超で初コラボ楽曲 葵わかな＆神尾楓珠W主演『すべ恋』主題歌【コメント全文】
「BoA&東方神起」のスペシャルコラボユニットが、葵わかなと神尾楓珠がW主演を務めるABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『すべての恋が終わるとしても』（10月12日スタート、毎週日曜 後10：15）の主題歌を担当することが11日、発表された。
【動画】切ない…『すべての恋が終わるとしても』BoA&東方神起主題歌入りPR動画
BoAは日本デビュー24周年、東方神起は20周年。それぞれヒット曲を多数生み出し、東方神起は海外アーティスト史上最多ドーム公演数を92回に更新した。3人の歌・ダンス・キャラクターは、日本・韓国だけでなく、世界で愛される。
今回、2組によるコラボ楽曲のリリースが初めて実現。日本のドラマ主題歌を務めるのは、ともに約6年ぶりとなる。
楽曲のタイトルは「あなたをかぞえて」。別れやすれ違いによる切ない感情を、3人のハーモニーで温かく歌い上げる壮大なバラードとなり、“忘れられない恋”を描く『すべ恋』の世界をさらに盛り上げる。
ドラマの原作は、冬野夜空氏による同名の超短編集。高校の卒業式に付き合いはじめた同級生の男女を主人公に、彼らを取り巻く人物たちも含めた8人の男女が織りなす、リアルでちょっぴりほろ苦い恋愛模様を描く。出演は、葵・神尾のほか、藤原丈一郎、本田望結、山下幸輝、大塚萌香、さらに白洲迅、市川由衣ら。
主題歌入りの120秒特別PR動画やBoA&東方神起のインタビュー映像も公開された。
■BoA&東方神起 コメント
――今回のコラボ楽曲に向けての気持ちはいかがですか？
【BoA】東方神起の2人とは20年以上、同じ事務所で一緒に活動してきましたが、こうして初めてコラボができてとても新鮮でした。この2組だからこそできる表現をお見せできればうれしいです。
【東方神起・ユンホ】 BoAさんとはプライベートでも親交があるのですが、今回の3人でのコラボはいい意味でとても緊張感のある刺激的なコラボになりました。素敵な曲に仕上がっていると思うのでぜひお楽しみにください。
【東方神起・チャンミン】 いつかコラボしたいという話はずっとあったのですが、これまでなかなか実現できませんでした。今回、作品を一緒にリリースする機会をいただけて、とても光栄です。コラボならではの新しい魅力を伝えられたらうれしいです。
――日本のドラマ主題歌を担当する意気込みはいかがですか？
【BoA】ドラマ『すべての恋が終わるとしても』主題歌を担当させていただくことなりとても光栄です。主題歌ということで、ドラマのシーンとリンクして、楽曲を聴いたらドラマが、ドラマを見たら楽曲が思い浮かぶような作品になったらうれしいです。
【東方神起・ユンホ】 久々に日本のドラマ主題歌を担当させていただき、さらにBoAさんとのコラボということで、とても光栄ですし、ワクワクしています。切なくも温かいドラマにこの楽曲が合わさることで、より多くの人に感動してもらえるような作品にできればと思ってます。
【東方神起・チャンミン】 ドラマ主題歌を担当させていただき、そして、このようなコラボの機会をいただけたこと本当にうれしいです。ありがとうございます。ドラマの主題歌として映像と音楽が一緒になり、皆さんの心にもダイレクトに届くと思うので、この楽曲でドラマを盛り上げることができるとうれしいです。
――楽曲でとくに注目してほしいポイント、楽曲に込められた思い、視聴者へのメッセージをお願いします。
【BoA】初のコラボ作品で今回はバラードなので、なによりも3人のハーモニーに注目してほしいです。ドラマチックな展開の切ない楽曲になっていると思いますので、ドラマと合わせて、ぜひ多くの方に聴いていただけるとうれしいです。
【東方神起・ユンホ】 初めて楽曲を聴いたときから、素敵な曲だったので、歌うのがとても楽しみでした。特別なコラボになるので、3人の魅力が伝わるように一生懸命のぞみました。ドラマの雰囲気にもあうバラードになっていると思うので、ドラマと一緒に楽曲も楽しんでいただけるとうれしいです。
【東方神起・チャンミン】 すれ違いや別れ、切ない気持ちを歌ったバラードなので、感情が伝わるような作品になっているかと思います。たくさんの方にドラマを通じて聴いていただけるとうれしいですし、それぞれのパートの魅力もある男女のデュエット曲なので、（別れの曲ですが…）たくさん歌ってもらえるような曲になってくれたらうれしいです。
