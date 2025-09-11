7月にはゴールドカップ決勝でライバルのメキシコに敗れ、今月7日に行われた韓国代表との親善試合には0-2で敗北と、アメリカ代表には批判の声も寄せられていた。



自信を失いかけていたところもあるかもしれないが、アメリカはそれを10日の日本代表戦で取り戻すことになった。アメリカは10日に日本と親善試合を戦い、2-0で勝利。日本が先日のメキシコ戦からメンバーを大幅に替えていたとはいえ、アメリカにとっては理想通りの戦いだったと言える。





『TNT Sport』によると、このゲームでゴールマウスを守ったアメリカ代表GKマット・フリースは日本戦で自信をつけられたと語っている。「これは僕たちの戦略が上手くいっている証拠だよ。僕たちは元より全員が代表チームのプロセスを信じている。それでも、今回のような目に見える結果がその自信を明確なものにしてくれた。勇気を持ってアグレッシブにプレイし、自分らしくプレイすれば世界のトップチームにも引けを取らない。僕たちがベストな状態にある時は、相手にとって非常に難しいチームになれるんだ」アメリカは3バックで結果を出すことに成功し、来年のワールドカップへ良いテストになったのは間違いない。この日本戦はアメリカが立ち直る1つのきっかけになるかもしれない。