今、多くの企業が人手不足に悩み、離職を防ぐことは喫緊の課題となっています。離職を防ぐためには部下の悩みを把握し、その悩みを解消することが必要です。

その悩みを把握しようと1on1を実施する会社は数多くありますが、ただ、部下の悩みを把握できていないまま1on1を行っている会社は少なくないという調査結果も出ています。

そこで、経営心理士として1200件超の経営改善を行い、経営心理士講座を主宰する、一般社団法人日本経営心理士協会代表理事の藤田耕司氏の著書『離職防止の教科書――いま部下が辞めたらヤバいかも…と一度でも思ったら読む 人手不足対策の決定版』から一部を抜粋・再編集し、1on1で部下の悩みを把握するうえで盲点になりがちな点についてお伝えします。

1on1に関する衝撃的な調査結果

1on1は部下の本音や悩みを把握し、その内容に上司や会社が対処することによって離職防止やモチベーション向上につなげようとする施策です。

ただ、その1on1について、驚くべき調査結果があります。

パーソル総合研究所の「職場での対話に関する定量調査」によると、上司との面談において、どれだけ本音を話せているかについて、41.6％の方が「全く本音で話していない」と回答しています。

この結果からも、多くの上司が部下の本音や悩みを把握できていないことがうかがえます。

この点、普段の業務において部下に対して次のような態度をとっている上司は、1on1の際に心を開いてもらいにくく、本音や不満を話せてもらえない傾向にあります。

・会話の機会があまりない、業務の指示だけで雑談がほぼない、心の距離が遠い

・部下の話を丁寧に聞かない、部下の話をさえぎって話す

・部下の話に共感しない、論破する、部下の意見を頭ごなしに否定する

・質問や相談をされると面倒くさそうに応える

・部下がどれだけ頑張っても承認や感謝の言葉がない

こういった上司から1on1の際に「悩みや不満があれば話してほしい」と言われた場合、心を開いて本音や不満を話そうと思えるかを想像してみてください。

おそらく難しいのではないかと思います。

つまり、こういった態度を普段からとっている上司は1on1をしても本音や不満を把握できず、1on1が始まる前からその成果はもう決まっているのです。

部下が上司に対して抱く不満

私は心理学に基づいて経営改善を行う経営心理士講座を主宰していますが、その講座の中で「上司にどのような不満を抱いていますか」というアンケートをとっています。

その結果、最も多い不満が「部下の話を聞かないこと」です。

皆さんも「上司に対する不満は何か？」と聞かれたら、「部下の話を聞かない」という不満を上げる方も多いのではないでしょうか。

では、その上司は、部下からそういう不満を持たれていることに気づいているでしょうか。

「いや、気づいてないでしょ。だから相変わらず話を聞かないんだよ」と思った方もいらっしゃると思います。

ただ、皆さんが上司に対してそう思うように、皆さんの部下もまた上司である皆さんに対して、同じことを思っていて、皆さんがそれに気づけていない可能性があります。

つまり、普段から部下の話をまともに聞けておらず、そしてそのことに気づけず、部下が本音や不満を話す気にはならない状態で1on1に臨んでいる上司の方は少なくないのです。

私も1on1の導入に関する相談を受けることがありますが、その中でこんな事例がありました。

1on1になっていない1on1をする社長

その会社は離職者が多いという悩みを抱え、その解決のために社長自ら1on1を実施していました。

ところが離職者は減るどころか、むしろ増えている気配すらあるとのこと。

そこで私がコンサルタントとして関わり、まず部下の方にヒアリングを行いました。その結果、こういう意見が多く聞かれました。

「社長が『悩みとか不満があるなら話して』と言うものの、社長はトップダウンでものを言う人なので、とてもじゃないけど言いたいことなんて言えないです」

「社長に不満なんか言うと、逆に『お前はわかってない！』って説教されそうで怖いです」

「1on1は部下の話を聞くための機会だって人事から聞いてたんですけど、結局、社長の昔話を聞かされて終わりでした。『ありがとうございます。勉強になりました』と言うと、社長はご満悦でした」

つまり、1on1をしたつもりが、まったく1on1になっていなかったのです。

この事例からもわかるように、普段から話を聞く姿勢がない人は、相手から「この人は自分の気持ちをわかろうとしてくれない」という印象を持たれ、本音や不満を話してもらえるような1on1にはならないのです。

ここで、これらの態度を改めることで部下の本音や不満を把握できるようになり、離職者を大幅に減らすことができた、経営心理士講座の受講生のお話をしたいと思います。

離職率を40％から0％にした取り組み

その方はWEB制作会社で働かれており、業務の依頼が多く、制作部の社員は毎日深夜まで働く状況でした。

そのため、毎年制作部の4割ほどの社員が辞めていました。

ただ、会社としては今が事業拡大のチャンスだから、ここで業務の依頼を断るつもりはないとのこと。その方はそんな中で、離職者を減らすため、次の3つのアクションを起こしました。

a：いつでも部下が質問できる環境を作り、こちらからも声をかける

b：質問があった際はウェルカムな姿勢を示す

c：話を聞く際には共感を意識する

毎日最後まで職場に残り、この姿勢で応じることを徹底しました。そこはプライドを持ってやったと話されます。

このことを2年間徹底した結果、部下は悩みや不満を打ち明けてくれるようになり、その内容に対応することで、ついに離職者はゼロになりました。

「忙しいから離職者が多いのは仕方ない」と話される方もいます。たしかに、忙しい職場は離職率が高くなりやすいのは事実です。

しかし、上司がこういった対応を徹底するだけでも、このように離職率を下げることはできるのです。

また、別の受講生の方は、経営心理士講座の内容を活用して組織コンサルティングをされています。

離職率55％が0％になった例

その方はあるとき、離職率が55％というかなり離職率の高い会社からコンサルティングの依頼を受けました。

その会社に関与した結果、翌年度にはその組織の離職率を5％以下にまで抑えることができました。

そしてさらに、その次の年には離職者がゼロになりました。

劇的な成果を収められているわけですが、その取り組みの1つが、社員全員と毎月面談をし、不満や悩みを聞き出す機会を設けたことです。

彼は社員の気持ちに寄り添って丁寧に話を聞き、フォローすることを続けた結果、社員が心を開き、本音や不満を話してもらえるようになりました。

そして、出た不満の中で会社として対応が必要だと感じたことについては、上層部に伝え、対応を促し、1つひとつ不満を解消することでここまでの成果を残すことができました。

このように、面談や1on1で部下が本音や不満を話してくれるようになるためには、まず「上司は自分の気持ちをわかってくれる人だ」と思ってもらうことが必要です。本音や不満が把握できれば、その内容に対応することで離職を防ぐことができます。

そして、そのように思われるためには、普段からの話の聞き方、関わり方が重要なのです。

