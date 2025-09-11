初代タイガーマスク「ＳＳＰＷ」、ＰＰＶ配信決定…９・１１後楽園
初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は４日、９・１１後楽園大会をＰＰＶによるリアルタイムオンライン配信することを発表した。
さらに、当日の視聴に加え、１週間限定でのアーカイブ配信も実施する。また公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「初代タイガーマスク 佐山サトル【公式ＹｏｕＴｕｂｅ ｃｈ】」にて、第１試合を無料配信する。
ＳＳＰＷはＰＰＶに「会場にお越しいただけない方はもちろん、会場で観戦されたお客様も記念として再度お楽しみいただけます。
ぜひこの機会にＰＰＶチケットをお求めください。前売りチケットは当日券より５００円お得にご購入いただけます」と告知した。
。
ＰＰＶの配信は１１日午後６時半スタート。当日ＰＰＶチケットは３４８０円。試合終了後から９月１７日午後１１時５９分までアーカイブの試聴が可能。
◆９・１１後楽園全対戦カード
▼メインイベント レジェンド選手権試合 ６０分１本勝負
王者・船木誠勝 ｖｓ 挑戦者・黒潮ＴＯＫＹＯジャパン
▼ダブルメインイベント ６人タッグマッチ
スターライト・キッド、ジャガー横田、藪下めぐみ ｖｓ 世羅りさ、柊くるみ、夏実もち
▼タッグマッチ ３０分１本勝負
スーパー・タイガー、竹田誠志 ｖｓ 村上和成、川村亮
▼６人タッグマッチ ３０分１本勝負
間下隼人、関根“シュレック”秀樹、洞口義浩 ｖｓ 大仁田厚、雷神矢口、リッキー・フジ
▼タッグマッチ ３０分１本勝負
Ｓａｒｅｅｅ、彩羽匠 ｖｓ ＮＯＲＩ、光芽ミリア
▼タッグマッチ
タイガーマスク、ＳＵＧＩ ｖｓ 日高郁人、阿部史典
▼タッグマッチ ２０分１本勝負
本間多恵、ＭＩＲＡＩ ｖｓ 櫻井裕子、叶ミク