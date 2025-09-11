初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は４日、９・１１後楽園大会をＰＰＶによるリアルタイムオンライン配信することを発表した。

さらに、当日の視聴に加え、１週間限定でのアーカイブ配信も実施する。また公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「初代タイガーマスク 佐山サトル【公式ＹｏｕＴｕｂｅ ｃｈ】」にて、第１試合を無料配信する。

ＳＳＰＷはＰＰＶに「会場にお越しいただけない方はもちろん、会場で観戦されたお客様も記念として再度お楽しみいただけます。

ぜひこの機会にＰＰＶチケットをお求めください。前売りチケットは当日券より５００円お得にご購入いただけます」と告知した。

ＰＰＶの配信は１１日午後６時半スタート。当日ＰＰＶチケットは３４８０円。試合終了後から９月１７日午後１１時５９分までアーカイブの試聴が可能。

◆９・１１後楽園全対戦カード

▼メインイベント レジェンド選手権試合 ６０分１本勝負

王者・船木誠勝 ｖｓ 挑戦者・黒潮ＴＯＫＹＯジャパン

▼ダブルメインイベント ６人タッグマッチ

スターライト・キッド、ジャガー横田、藪下めぐみ ｖｓ 世羅りさ、柊くるみ、夏実もち

▼タッグマッチ ３０分１本勝負

スーパー・タイガー、竹田誠志 ｖｓ 村上和成、川村亮

▼６人タッグマッチ ３０分１本勝負

間下隼人、関根“シュレック”秀樹、洞口義浩 ｖｓ 大仁田厚、雷神矢口、リッキー・フジ

▼タッグマッチ ３０分１本勝負

Ｓａｒｅｅｅ、彩羽匠 ｖｓ ＮＯＲＩ、光芽ミリア

▼タッグマッチ

タイガーマスク、ＳＵＧＩ ｖｓ 日高郁人、阿部史典

▼タッグマッチ ２０分１本勝負

本間多恵、ＭＩＲＡＩ ｖｓ 櫻井裕子、叶ミク