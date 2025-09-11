お笑いコンビ「マテンロウ」のアントニー（35）が、7日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。俳優・田中圭のポーカーの実力について明かした。

番組では田中圭がバルセロナのポーカー大会に金髪で登場したという一部報道についてトーク。韓国、ラスベガス、バルセロナと各地で大会に出て入賞しているとのウワサ話を語った。

そこで芸能界でも随一のポーカーの実力を持つというアントニーに話がふられ、ポーカーは「運と実力のバランスが絶妙なので、今世界で流行っているんです」と紹介した。

そんなアントニーは「田中圭さんと一緒のプレーしたことはない」というが、「仲の良いプロの人達に聞いたら“うまい”と。明らかにうまいし、田中さんは確か学歴もいい」と頭の回転の速さもあると証言。

さらに「数学的なところからも理解しているし、押し引きもできるし、あとは俳優なので表情、ポーカーフェイスがうまい」とかなりの実力を持っていると話した。

これにはMCの上沼恵美子も「役者だからポーカーフェイスはできるよね」と納得。アントニーは「ポーカーのプロが、芸能界だったら絶対にアントニーが一番強いと言ってくれていたのに。田中圭さんが現れてから、“ちょっと田中くんかもしれないね”」と発言が変わったと振り返り、「だから僕は勝手にライバル視しています」と宣言していた。