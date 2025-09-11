「大統領に返り咲けば、ウクライナ戦争を24時間で終わらせる」。そう豪語したトランプだったが、和平調停は遅々として進まない。この交渉の行方が、トランプの実力を測る物差しになっていることもあり、8月15日にはトランプはアラスカにプーチンを招くなど必死だ。これからウクライナ戦争はどこに向かうのか？※本稿は、福山 蓮悒肇薀鵐彡觜颪痢屮優・パクス・アメリカーナ」-米中覇権戦争の行方と日本のチャンス』（ワニ・プラス）の一部を抜粋・編集したものです。

ウクライナ戦争終結時期が

トランプ政権の命運を左右する

トランプによるウクライナ戦争の和平調停は、以下の四つのシナリオが考えられる。

S1（編集部注／scenario1）：「トランプの任期前半」の2025年から2026年前半の間にロシアとウクライナの和平協定が締結される場合。トランプはウクライナ戦争の和平調停について、「大統領就任前」とか「就任後24時間以内」と豪語してきたが、現在の状況から見て、さほど簡単に調停できるとは考えられない。

S2：「トランプの任期中盤」の2026年後半から2027年前半の間にロシアとウクライナの和平協定が締結される場合。

S3：「トランプの任期後半」の2027年後半から2028年の間にロシアとウクライナの和平協定が締結される場合。

S4：「トランプの任期（2029年1月まで）内」にロシアとウクライナの和平協定が締結されない場合。

ウクライナ戦争和平調停の完遂時期が、S1（トランプの任期前半）やS2（トランプの任期中盤）のように早ければ早いほど、トランプの政権運営には内政外交ともに弾みをつける“追い風”となるだろう。

