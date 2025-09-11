イモトアヤコ、かわいらしい“息子”と共演「日常に近い感じ」…「怖かった」子育て珍事件も明かす
タレントのイモトアヤコが、9日から公開されたサントリー食品インターナショナル『割るだけクラフトボスカフェ』ウェブCMに、ママ役で出演している。
【動画】イモトアヤコが“息子”にこっそり息抜きしようとする様子
『割るだけクラフトボスカフェ』は、忙しい中でも、ミルクや水と割るだけでカフェのようなラテやブラックが手軽に楽しめる。ウェブCM「ママの息抜きは、ミッションだ。」篇では、実際にママとして日々子育てに奮闘するイモトが起用され、子育ての合間にこっそり息抜きをする様子を描く。
イモト演じるママが、冷蔵庫に隠していた高級チョコで息抜きをしようとした瞬間、「ママなにしてるの〜？」とあっさり見つかってしまうなど、かわいらしい“息子”ロクちゃんとのチャーミングなやりとりが見どころ。
イモトの実際の息子の年齢に近いロクちゃん役はオーディションで選ばれ、何度かイモトと一緒に演技を重ねるうちに次第にリラックス。小道具から好きなおもちゃを選んでいいよと言われ、迷わず大きな恐竜のぬいぐるみを選んで離さなかったロクちゃんの姿に、キャストもスタッフもほっこりだったという。
■イモトアヤコ コメント
――撮影の感想を教えてください。
まず、息子役のロクちゃんがかわいいです。本当に癒やされました。自分の息子とも年が近くて、だから1年半後はこんな感じなのかなと想像しながら撮影していました。実際のお家での撮影ということですごくリラックスしておいしいコーヒーを飲みながら撮影できました。自分の日常に近い感じがします。
――イモトさん流の育児の合間の休憩術（ミッション）を教えてください。
最近銭湯にハマっています。旅行はなかなか大変ですけど、隙あらば近所の銭湯とか、ちょっと遠出して銭湯とか。お迎えのちょっと前にパッと行って、１時間とかでジャボンって入ることもあります。
――まさにミッションですね（笑）
――“自分好みにアレンジできる”ことが特長の『割るだけクラフトボスカフェ』にちなんで、イモトさんが自分流にアレンジをしていることを教えてください。
車中泊できるように車をアレンジしました。キャンプって年に1、2回しか行かないけれど、日々のちょっとしたときに、パッと河原に行ってコーヒーとかいろんなものを買って、さっと飲めるようなテーブルを作ったり、後ろをベッドにもソファにもなるようにアレンジしたりしています。
――子育てに関する“珍”事件はありますか？
子供が生後何ヶ月の時とかは、寝てくれないし、こっちも寝られないし、寝不足で、気が付いたら携帯電話をごみ箱に捨てていました（笑）
携帯がないって騒ぎまくって、他の携帯電話から自分の番号にかけてみても何も聞こえないし。まさかと思ってごみ箱を開けてガサガサしたら下から携帯電話が出てきたんです。携帯を捨てるってよっぽどだったんでしょうね。怖かったです。
――『割るだけクラフトボスカフェ』を飲んでみた感想
私、コーヒー好きなので、おいしかったです。結構濃いめに作ったんですけど、苦いのがすごく好きなのでガツンときておいしかったです。
調整できるってのがすごく良くて、もっと気合い入れたい時は多めに入れて飲んでもいいし、ちょっと抑えたい時には牛乳多めに入れてもいいし、アレンジができるのもいいですよね。コーヒー好きとしては、苦みが効いていてめちゃくちゃおいしい味でした。
妊娠中や産後のカフェインを控えていた時期にも、おいしいカフェインレスがあるといいなと思っていたので、それも飲んでみたいです。
