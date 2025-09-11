従来の形状にとらわれないデザイン

ヒョンデは、新型EVのコンセプトモデル『コンセプト・スリー（Concept Three）』を欧州で発表した。来年発売予定の電動ハッチバックを予告するものだ。

【画像】独創的な面構成、ほぼこのまま量産へ【ヒョンデ・コンセプト・スリーを詳しく見る】 全11枚

ドイツで開催中のミュンヘン・モーターショーの目玉となっているコンセプト・スリーは、量産バージョンでは『アイオニック3』と命名される見込みだ。ただし、『アイオニック2』や『アイオニック4』の可能性も残されていると、同社幹部はAUTOCARに語った。



ミュンヘン・モーターショーで公開されたヒョンデ・コンセプト・スリー AUTOCAR

コンセプト・スリーの量産バージョンは欧州で生産され、同市場向けの主力EVモデルとなる見通しだ。

ヒョンデ・デザインセンターの責任者、サイモン・ローズビー氏はコンセプト・スリーについて、細部はショーカー的な要素が多いものの、全体のプロポーション、形状、サーフェスは量産車と同一だと述べた。実際、量産車はコンセプト・スリーより先に設計されていたという。

ボディサイズは全長4288mm、全幅1968mm、全高1465mmで、幅を除いてフォルクスワーゲン・ゴルフとほぼ同等だ。しかし、従来型ハッチバックとは異なり、「エアロハッチ」と呼ばれるスタイルを採用。傾斜の強いボディと、滑らかなリアハッチとスポイラーにより、空気抵抗の低減と効率性向上を実現している。

これは、従来の形状やサイズにとらわれないヒョンデのアイオニックシリーズ全体のコンセプトに沿ったものだ。

ローズビー氏は、この方針により各セグメントの特定のターゲット層を意識したモデル設計が可能になったと述べている。特に、競争の激しい欧州ハッチバック市場では「差別化を図る」ための手段として、このアプローチが不可欠だという。

リビングルームのようなインテリア

コンセプト・スリーでは、『アート・オブ・スチール』と呼ばれる新たなデザイン言語を採用した。スチールという素材の魅力を際立たせ、より彫刻的な形状とサーフェスを生み出すことを目指している。

クルマを楽しく親しみやすいものにすることで、買い手の共感を呼び起こす狙いがある。コンセプト・スリーにはその意図を込めたイースターエッグが複数隠されており、ミスター・ピックス（Mr Pix）というアイコンもその1つだ。



ヒョンデ・コンセプト・スリー ヒョンデ

ローズビー氏は、量産車はコンセプト・スリーよりも全幅と全高が縮小されるものの、「基本コンセプト」はすべて継承されると述べた。

例えば、ヘッドライトはスリムな形状を維持する（コンセプトよりは目立たせる）。ピクセルグラフィックは、他のアイオニックモデルとの数少ない共通要素の1つとして残される。

ガルウィングドアは、量産車では採用されない。ローズビー氏によれば、これはインテリアをより効果的に見せるための設計だったという。

インテリアはエクステリア以上に革新的だが、量産車との共通点もある。素材の使い方とデザインには『ファーニッシュド・スペース（家具を置いた空間）』というコンセプトが反映され、リビングルームのような雰囲気に仕上げられている。

HMIマルチメディア・インターフェースにも新たなアプローチが採用され、ドライバー付近のボタン数を増やすことで、運転に集中しやすいようにした。ドライバーディスプレイも、ステアリングホイール上部の視線に近い位置に配置されている。

「安全性を最優先に考えなければなりません。タッチスクリーンに全面的に依存せず、ボタンを保持します」とローズビー氏は言う。

コンセプト・スリーの技術的な詳細は未公開だが、兄弟ブランドのキアEV3と同じ400V E-GMPプラットフォームをベースにしているとみられる。量産バージョンでは、キアEV3と同様のドライブトレインとバッテリーが搭載されるだろう。