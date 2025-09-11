中国政府が主催するサービスや貿易に関する展示会が北京で開幕し、AIを使った模擬授業が公開されました。

北京で開幕したサービス貿易博覧会には、日本を含む85の国と国際組織から2000社近くの企業が出展しています。

中国政府はAI人材の育成などに力を入れていて、会場では、北京や天津などの小・中学校で今月から義務教育化されたAIを使った模擬授業が行われました。

中国の民間企業が開発したこの教育システムには、中国の新興企業「ディープシーク」やIT大手「テンセント」などのAIプラットフォームが導入されていて、すでに全国1000校以上で利用されているということです。

「AI技術が全科目の授業に実用化されるのは必然の流れです。AI能力は基本能力で、今後の人材にとって非常に重要なことです」（飛象星球教育研究院・蒋沁君常務副院長 以下同）

AIは便利な半面、使い方により危険も指摘されますが。

「AIの論理や利用時の限度を小学校1年生から教え始めます。実用する時に、科学技術への恐ろしさを持ちながら、技術を乱用しない、限界を突破しないことも教えています」

