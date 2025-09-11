渋谷で楽しむ秋♡SHIBUYA STREAM HOTELのアフタヌーンティー

SHIBUYA STREAM HOTELのBar & Dining「TORRENT」では、2025年10月1日（水）から「ストリームアフタヌーンティー～シーズン オブ オータム～」がスタートします。今年のテーマは“美味しい＝茶色い”。栗やさつまいも、かぼちゃなど秋を代表する食材をふんだんに取り入れたメニューがスタンドに華やかに並びます。スイーツからセイボリーまで幅広く楽しめる、まさに秋の恵みを堪能できるひとときです。

秋の味覚が詰まったスタンドメニュー

上段には「なると金時」のスイートポテトチップサンドやパフェ仕立てのマロンプリン、りんごや赤ぶどうのゼリーなど、秋の甘さが光るプティフールが集結。

中段ではフルーツと生ハムのカナッペや、じゃがいも“キタアカリ”とサーモンのジェノベーゼなど塩気を効かせたアイテムが登場します。

下段には定番のゲランド塩スコーンに加え、かぼちゃの甘みが楽しめるシーズンスコーンも。タイム香るりんごソースとクロテッドクリームを合わせて、味の変化も楽しめます♡

銀座コージーコーナーから、秋限定の和栗&抹茶のプレミアムスイーツが登場♡

彩り豊かなセイボリーとドリンク

別添えのセイボリープレートでは、キノコリゾットのクロケットや栗と紫芋のキッシュモンブラン、かぼちゃのスープなど、旬をぎゅっと詰め込んだ料理がラインナップ。

さらに、紅茶とりんごが香る「オータムグロー」のウェルカムドリンクでスタートし、世界的ブランド「TWG Tea」の8種類の紅茶をはじめ、コーヒーやカフェラテなどが飲み放題♪

秋の午後にぴったりの贅沢なひとときを過ごせます。

秋限定のアフタヌーンティーで心豊かな時間を

「ストリームアフタヌーンティー～シーズン オブ オータム～」は、10月1日から11月30日までの期間限定開催。

料金は1人6,000円（サービス料・消費税込）で、2時間制の2部制にて提供されます。渋谷駅直結のホテルで味わえる、秋の魅力がぎゅっと詰まった限定アフタヌーンティー。

大切な人との特別なひとときや、自分へのご褒美にぴったりです。季節の移ろいを感じながら、秋だけの贅沢な味覚を堪能してみてください♪