「謎が解けました！！！

アジフライです！！！！！！！」



【写真】「きせかえシール」のなかに「アジフライ」が！？

安くて便利なアイテムを多数取り扱っている１００円ショップ。しかし、なかには「これ何だろう？」と思ってしまうような、不思議なものを見かけたりすることもありますね。



３４歳平凡女さん（@giragiraonna）は１００円ショップのSeria（セリア）にて、そんな商品に遭遇。思い切って運営会社に質問してみたといいます。



すると、ご本人にとっても意外な答えが返ってきて…？



購入したシールの中に不思議な物体が！？

Seriaを訪れた３４歳平凡女さんは、プリンセス好きな娘さんと一緒に着せ替え遊びをしようと、同店の販売商品「きせかえシール デラックス」を購入しました。



家に帰って、いざ遊ぼうと商品を手に取った時、中に入っていたシールの一つに目に留まりました。



可愛らしい衣服やアクセサリーのなかに、さりげなく存在している物体。帽子や扇子のように見えなくもないですが、黄色い扇形に茶色い筋、下部にヘタのようなものも見受けられるその様相は、どこかアジフライの衣・ソース・尻尾のようにも見えます。



疑問に思った３４歳平凡女さん、「これ何！？！？！アジフライ？！？！！！！！！？」とX（旧Twitter）に投稿。



ポストに対する反響はそこそこ大きなものでした。しかし、疑問に対する明確な答えは得られなかったといいます。謎は深まるばかり。



「印刷ミスで違う色になってしまっているか、同メーカーの別の商品のシールが混入した？それとも、本当にこの商品にあえて“アジフライ”として入っているのか。だとしたら、それは何故？」



思い悩んだ３４歳平凡女さんは思い切って、シールについて問い合わせることにしました。商品の製造メーカーの問い合わせ窓口などが見つからなかったため、購入先であるSeriaのお客様相談室に「門前払い覚悟」でメールを送ったといいます。



予想外の丁寧な対応に感動

問い合わせについては完全な「ダメもと」だったという３４歳平凡女さん。しかし、意外にも、すぐに担当者から返信がありました。



担当者によると、商品の印刷不良などの可能性もあるため、実物についてメーカーに確認し、改めて連絡するとのこと。そして後日、再度連絡が。



結果、例の物体は、「アジフライ」で間違いないとのこと。



本商品「きせかえシール デラックス」は４種類のアソート商品で、それぞれコンセプトにちなんだ食べ物や飲み物の絵柄が数個入っているそう。当該のシールは“和風”の絵柄をモチーフとしているため、アジフライが入っていたといいます。



シールが本当にアジフライであったことに加え、絵柄にアジフライが選ばれた経緯についても説明してもらえました。３４歳平凡女さんは、そんなSeria担当者の真摯な対応に感動。



「みんな聞いてくれ！！！！これ！！！！アジフライだったよ！！！！！！！！！」



と、Xに勇んで投稿した結果、ポストは１０万近くのいいねが付く大反響となりました。



「すごい！！！！アジフライだったんだ！！！」

「問い合わせがもう面白い」

「セリアさん優しすぎて感動しました」

「このシールの企画開発した人、感性がよいですね（笑）」

「最近、嫌なニュースばかりで凹んでたけど元気出たわ」



リプ欄にも、称賛のコメントが多数寄せられています。



３４歳平凡女さんに聞きました。



――担当者の対応についてどのように感じられましたか？



３４歳平凡女さん：（最初に問い合わせた際）すぐに返事が来てびっくりしました。「シールの写真を送って欲しい」とのことだったので再度メールを送りましたが、またすぐに確認してくださり、お返事が来ました。くだらない内容で相手にしてもらえないと思っていたので、とても丁寧な事実確認と補足情報までいただき感激でした。



――結果、シールがアジフライであることが無事判明しましたね。



３４歳平凡女さん：Seriaの担当者様やメーカーの方には、お忙しい中ご対応頂き、本当に感謝しております。とてもスッキリしましたが、新たに「なぜあえてアジフライを…」という疑問も浮かびました（笑）。



――他にも気になったシールはありましたか？



３４歳平凡女さん：もうひとつ、「逆さまにLと描かれた赤いシール」が謎で、Xのフォロワーさんたちとこれはなんだろう？お洒落おにぎりかな？などと推理をしています（笑）。



――１００円ショップにはよく行かれるのですか？



３４歳平凡女さん：近所にあるのでよく足を運びます！子どもたちが大好きなおもちゃやシール、塗り絵やバスボールなどをよく購入します。特にSeriaはバスボールが豊富で物凄く楽しいです！また、趣味でハンドメイドをしているので、手芸用品やラッピング用品などもよく購入させていただいています。



◇ ◇



Seriaの運営会社の株式会社セリアにも聞きました。「今回のようにカスタマーから商品について質問されたり、その内容について製造メーカーに確認したりする機会は多いのですか？」



すると、「商品の仕様について質問が来ることはよくありますが、いち商品の細かい部分についての問い合わせはあまりない状況です。そのため、直接メーカーに確認することも多くはありません」と担当者よりご回答がありました。



しかし、それでも丁寧で的確な対応をされているところに、同社のお客様に対する誠意や心遣いが感じられますね。



（※当記事で紹介した商品は取材時点のものであり、現在は取扱われていない可能性があります。予めご了承ください）



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・竹中 友一（RinToris））