10月3日よりテレ東系で放送がスタートする栗山千明主演ドラマ『晩酌の流儀4 ～秋冬編～』のキービジュアルが公開され、第1話ゲストとして渡邉美穂が出演することが発表された。

本作は、「1日の最後に飲むお酒をいかに美味しく飲むことが出来るか」を追求する、お酒をテーマにしたグルメドラマ。2022年にシーズン1がスタートし、同年末にスペシャル、2023年にシーズン2、2024年にシーズン3と1年おきに放送されている。

シーズン4では、栗山演じる主人公・美幸を取り巻く周辺環境がさらに広がり、パワーアップ。ライバル不動産会社の出現や、新しくコンビニ店が登場。さらに商店街にも新たなメンバーが加わり、美幸の晩酌へと向かう情熱もより加速していく。

本シリーズで初めて、テレ東の深夜ドラマでは異例の2クール連続での放送が決定。7月クールには“夏編”が放送され、10月クールで放送される本作は“秋冬編”となる。

栗山を筆頭に、レギュラーキャストである、武田航平、辻凪子、おかやまはじめ、馬場裕之（ロバート）、ミスターちん、土屋伸之（ナイツ）、大久保佳代子（オアシズ）が出演。また、7月クールで放送された夏編から引き続き、本宮泰風、アキラ100%、忍成修吾、冨家ノリマサ、森田甘路、前田航基が登場する。

さらに、第1話では引っ越し系インフルエンサー古山和香役で、映画『あたしの！』などで知られる渡邉が出演する。

そして本作のオープニングテーマが、フジファブリックのギターボーカルとして作詞作曲を担当してきた山内総一郎の「人間だし」に決定。山内は楽曲について「慌ただしい日々の中でも、ほっと一息つく晩酌の時間に寄り添える曲になれば嬉しいです」とコメントを寄せている。

あわせて公開されたキービジュアルは、シリーズ初の“秋冬編”をイメージした真っ赤な紅葉と真っ白な雪景色を背景に、お酒を手に真剣な表情の美幸（栗山千明）がクローズアップされている。

コメント山内総一郎（主題歌担当）

『晩酌の流儀4 ～秋冬編～』のOPテーマに「人間だし」を選んでいただき、とても光栄です。慌ただしい日々の中でも、ほっと一息つく晩酌の時間に寄り添える曲になれば嬉しいです。僕の晩酌つまみ定番は、オーブンがあれば5分で仕上がるオイルサーディンマヨ七味です。放送を観て、また新しい晩酌の流儀に出会えることを楽しみにしています！（文＝リアルサウンド編集部）