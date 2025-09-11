Stray Kids フィリックス＆「ゴンチャ」コラボ企画が今日から開催！ 等身大パネルなど特別装飾を実施
台湾ティーカフェ「Gong cha（ゴンチャ）」は、9月11日（木）から、Stray KidsのメンバーFelix（フィリックス）がグローバルアンバサダーに就任したことを受け、特別企画を実施する。
【写真】ゲットしたい！ 抽選でもらえるフィリックスグッズ
■「ゴンチャ」でFelixを見つけよう！
今回実施されるのは、フィリックスがアンバサダーとして、店内装飾や店内BGM、デジタルキャンペーンなどを通して「ゴンチャ」を盛り上げる期間限定の特別企画。
キャンペーン第1弾では、ファンプログラム「My Gong cha」を利用して1000円（税込）以上購入した抽選5000人に「Felix缶バッジ」をプレゼント。加えて、抽選でグッズがもらえる「Gong cha×Felixを探せ」キャンペーンや「Felixバースデーカウントダウン」キャンペーンも行われる予定だ。
また、フィリックスの等身大パネルと特別なウィンドウ装飾が一部店舗で展開されるほか、メッセージ入り特別レシートや数量限定の特別カップスリーブの配布、スペシャル動画、Stray Kidsの店内BGM、店外装飾など、ファン必見の企画が実施される。
さらにフィリックスおすすめドリンクには、1番のお気に入りである「タロ ミルク＋パール」や、烏龍ティーと黒糖の深みが調和した「黒糖 烏龍ミルクティー＋パール」、すっきりとした味わいの「烏龍ティー＋ナタデココ・ミルクフォーム」が紹介された。
