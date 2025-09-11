福岡市を拠点とする福岡トヨタ硬式野球クラブFTサンダースが全日本クラブ野球選手権（13日から4日間、松山市・坊っちゃんスタジアムほか）に出場する。2023年6月の立ち上げから創部3年目で初の全国大会出場となる。

2年前、クラブの愛称の由来となった硬式球3ダースで始まったチームが全国で躍進を狙う。今年3月に日本野球連盟に加盟し、初の公式戦が同大会の福岡予選。九州予選決勝まで5試合を勝ち抜いた。「他のチームのレベルも分からないまま、結果にびっくりしています」と東城主将は全員の胸の内を代弁した。

現役時代はダイエー（現ソフトバンク）などで活躍し、オリックス監督を務めた森脇ゼネラルマネジャー（GM）が指揮を執り、ソフトバンクなどでコーチを歴任した杉本投手コーチが今春から就任。プロ野球で経験豊富な指導者の下で力をつけた。森脇GMは「選手とは対等な関係で話をします。時間が短い分、効率的で的確な練習をしている」とチームの急成長を支えてきた。

専用の球場はなく練習日は週2日と環境は厳しい。福岡の大学リーグで活躍した選手を中心に1年目は16人が入部し、今年は33人に増えて紅白戦ができるようになった。練習日以外は個人練習となり「全体練習でキャッチボールができるのがうれしかった」とエース増木は1年目を振り返る。試合ごとに力をつけてきたチームが次に目指すのは全国での勝利。「決勝進出が目標。全国大会でさらに力をつけて優勝を狙えれば」と森脇GMは初の全国舞台での頂点を見据えた。（前田泰子）