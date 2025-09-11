お笑いコンビ「マテンロウ」のアントニー（35）が、7日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。衝撃のロケ番組を振り返った。

番組では「なめられていると感じた瞬間」についてトーク。そこでアントニーは、あるときペルーでのロケがあり、「芸人になって、15年、16年になりますが、芸人人生で一番なめられている」と感じたという。

それは「ペルーの山奥でロケだったんですが、まさかの現地集合、現地解散でした」。当日はマネジャーも同行せず、スタッフのアテンドもなし。ペルーの山奥に「2日後の夕方に来てください」とだけ連絡があった。

そのため成田からフロリダ経由で、ペルー・リマに飛び、ナスカの地上絵で有名クスコから「多分、1時間に1本バスがあるので、それに乗ってきてください」とアナウンスされた。

アントニーは「しびれました。何となく、この見た目だからいけると思われているんですかね」と笑ったが、結局、山奥の村で2日間ロケをして、最後は「ありがとうございました」と言われて、仕事は終了。撮影クルーは次の仕事に向かったそうで「俺だけ解散？」と戸惑ったという。

ギャラが高かったのでは？と話題になったが「ギャラはめちゃくちゃ覚えてますけど、4万5000円です」とズバリ暴露。これには上沼恵美子ら共演者は「え〜」とひっくり返り、アントニーは「リアルすぎる額ですいません」と苦笑いだった。