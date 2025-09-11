８月度「大樹生命月間ＭＶＰ賞」が１０日に発表され、セ・リーグ投手部門では４勝を挙げた阪神・才木浩人投手（２６）が初受賞。同打者部門は１２本塁打を放ったヤクルト・村上宗隆内野手（２５）が５度目の受賞となった。パ・リーグはソフトバンク勢が独占し、投手部門で上沢直之投手（３１）が２度目、打者部門は牧原大成内野手（３２）が初受賞となった。

才木は初受賞に笑みをこぼした。「選んでいただいてすごくありがたいなと思います」。８月は５試合に登板して、４勝０敗、防御率２・１０。「前半と比べると、ものすごく内容的にも良くなったかなと思う試合が多かった」と手応えをにじませた。

５試合で与えた四球は四つだけ。オールスター期間中にメカニック部分を修正することができたのが奏功したという。印象に残っている試合には今季３度目の完投勝利を挙げた８月１０日・ヤクルト戦（京セラ）を挙げ、「中継ぎがちょっとしんどい時に、先発としての役割も果たせたかな」とうなずいた。

暑い夏場を乗り切れた一番の要因については「睡眠、食事とかはもう一度しっかり見直した」と右腕。糖質、フルーツを多く取りながらバランスのいい食事を心がけた。

ここまで１２勝を挙げ、リーグ優勝にも大きく貢献した。自身としては最多勝、最優秀防御率のタイトルも射程圏内に捉えている。「取れるやつは取りたいですけど、防御率は自分の実力が反映されると思うので取りたい」と貪欲に狙いにいく。