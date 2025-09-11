「阪神１−６ＤｅＮＡ」（１０日、甲子園球場）

勝ち星が遠い。阪神・伊藤将が２発を浴びて、６回１／３を５安打で今季ワーストの６失点。左翼スタンドに伸びゆく白球をぼうぜんと見つめ、ただただ悔やんだ。

「勝負どころの１球が甘くなってしまい、悔しい」

まさかの失点となったのは１点リードの四回。蝦名に中前打を許すなど無死一、二塁。ここで筒香を打席に迎え、投じた４球目だ。高めに浮いたカットボールを捉えられ、左翼スタンドギリギリに着弾。逆転３ランとなった。

「あっち（左翼）に飛ぶのは分かっていたと思うので。自分の投げたボールが高かった。そこが反省点です」。後続は斬ったが、日頃クールな左腕も、この時ばかりはうつむきながらベンチへと引き揚げた。

前日には「状態がいいので、筒香さんの前にランナーをためずに一人一人抑えられたら」と、母校・横浜高の先輩・筒香への警戒を示していたが、有言実行とはいかなかった。さらに六回にはオースティンに浮いた初球を完璧に捉えられてソロを献上。「もったいなかった」と反省の言葉が口を突いた。

これでプロ初の２試合連続１試合２被弾となり、８月１５日の巨人戦から４試合連続本塁打。勝ち星は７月１３日のヤクルト戦から７試合連続で遠のいている。

七回１死二塁から代打・ビシエドに四球を与えて交代が告げられた。２番手・ハートウィグが蝦名に中前打を許すなど火消しに失敗。先制点を守り切れず、ベンチに座って視線を落とした。

ただ、プラスの要素もあった。三回まで完全投球を披露し「立ち上がりからいい感覚で自分のボールを投げる事ができていた」と納得。１巡目はベイスターズ打線を完全に封じ込んだ。

残り１５試合。「この反省を生かして、やっていけたらいいなと思います」。ポストシーズンで先発の座を勝ち取るべく、全力で腕を振る。