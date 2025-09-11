「ウエスタン、阪神２−２オリックス」（１０日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

長いトンネルを脱した。阪神・小幡竜平内野手が２軍降格後初安打、さらに初盗塁もマークした。

１点リードの三回無死二塁で迎えた２打席目、右腕・芦田のスライダーに反応。当てただけのバッティングとなったが、打球はボテボテ。遊撃手が飛びつくも、快足を飛ばしてセーフとなった。１、２軍通じて４試合ぶりの安打。さらに１死一塁となった井上の打席では２球目から仕掛け、二盗も成功させた。「積極的にいこうかなって思ってました」と準備もぬかりない。五回１死でも死球で出塁し、再び二盗。足でもアピールした。

９日のオリックス戦で降格後初出場も４打数無安打。それでもこの日、ようやく結果を残した。それでも平田２軍監督は「藤川監督が『打ってこい』って意味が分かる。最後の場面で打たなきゃ」と延長十回２死一、二塁での凡退を例に挙げ、反省を促した。

「ヒットについてはなにも思っていないです。しっかり状態を上げていけるようにするだけ」と小幡。ＣＳの重要局面で上昇するためにも、この期間が重要となる。