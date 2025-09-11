3連勝のドジャース 先発陣の好調ぶりにベッツ「本当にすごい。多くのチームがこの投手陣を欲しがるはずだ」



ベッツ（c）SANKEI

＜2025年9月9日(日本時間10日)ロサンゼルス・ドジャース対コロラド・ロッキーズ＠ドジャー・スタジアム＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

ドジャースの大谷翔平選手（31）が、現地9日（日本時間10日）のロッキーズ戦に「1番・DH」で出場。3打数1安打1得点1盗塁と、走攻で存在感を発揮し、チームの7対2の勝利に貢献した。

大谷にとっては8月10日以来、約1カ月ぶりの盗塁も記録。3連勝となったドジャースは、2位パドレスとのゲーム差を「2」に広げた。

試合は2回に先制し、3回には大谷が四球で出塁。続くベッツの初球に今季18個目の盗塁を決めると、ベッツが値千金の2点本塁打を放ってリードを広げる。

5回には、大谷が右前適時打で91打点目をマークし、5点目を奪取。好調な上位打線が機能し、チームはロッキーズに快勝した。





ベッツ 試合後コメント

――勝利の意味は？

俺たちがまだチームであるということを分かっている。とにかく勝つことができて良かった。



――先発シーハン投手の投球については？

たくさんストライクを投げ、配球を工夫し、真ん中を避けた。空振りも多く取りすごく良かった。俺たちにとって本当に大きい存在だ。



――先発陣全体の好調ぶりについては？

本当にすごいことだと思う。時々、そういう状況を当たり前のように感じてしまうが、実際には多くのチームがこんな投手陣を欲しがるはずだ。俺たちはそれを持っている。だからその機会をしっかり生かすことがすごく大事だ。



――テオスカー・ヘルナンデスの3安打2本塁打については？

すごく大きい。彼はいい状態に見える。エネルギーがあるように感じる。良い状態にあると思う。彼の存在は俺たちにとって大きい。



――上位打線の重要性は？

すごく重要だと思う。俺たち上位打線がチームを引っ張る。相手投手にとって嫌な存在になって、かき回すことができれば、俺たちのやるべきことはできると思う。





