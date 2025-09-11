「阪神１−６ＤｅＮＡ」（１０日、甲子園球場）

記念の一打に阪神・井坪は手応えをにじませた。「１打席目で出たので、いい準備できてたのかなと思います」。この日は「７番・左翼」でプロ３度目のスタメン出場。二回１死で最初の打席を迎えると、好投手・東にも臆することはなかった。

２球目の１３３キロ高め変化球を強振。詰まりながらも左前に落とした。８月１９日・中日戦でのプロ初安打に続く２安打目は、甲子園でのプロ初安打に。「うれしいです」とはにかんだ。

前日には代打で出場も三ゴロに終わり、「結果出すだけなので」と反省。この日はスタメン起用に応えてしっかり結果を出した。東からの快音には「たぶん左（投手）だから出してもらえたので」と謙遜しながらも、自信にはなった。

左翼に打球が飛んでくることも多く、守備でも収穫はあった。四回にはオースティンの左中間への打球に捕球を試みるも、グラブをはじき二塁打となるシーンもあった。

ＳＧＬより全体的にボールは見えやすかったが「ライトがかぶって見えにくかった」こともあったという。「一日一日、結果出せるように準備してやっていきます」。経験を糧に、打撃でも守備でもアピールしていく。