「阪神１−６ＤｅＮＡ」（１０日、甲子園球場）

リーグ優勝した阪神がＤｅＮＡに逆転負けで連敗を喫し、１５カードぶりの負け越しとなった。先発の伊藤将が６回１／３を５安打６失点で２敗目。２番に梅野、７番に井坪、８番に植田を起用した打線は初回、佐藤輝の適時二塁打で先制したが、二回以降はＤｅＮＡの先発・東を攻略できなかった。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−スタメンを大きく動かしたが、確認や試すことがあって。

「甲子園球場を出ればＶセールをしてますけど、球場の中では勝負師のところがあるんで。しっかりとチームを一回、洗濯してですね、それからまた強いチームに仕上げていく。楠本にヒットが出たのは非常に大きいですね」

−梅野の２番はそういう意図か。

「バッティングの状態も非常にいいですしね、梅野が６番以降にいくより、２番で攻撃的にいった方が、６番に熊谷がいますから、そういう意味で梅野の良さも出るのかなと思ったんですけど。最後、勝つのが難しくなるとスタンドにどうしても空きが出てしまって、それが勝負師としては悔しいですけど、勝負は終わってるんで（笑）」

−井坪は東との対戦で得られることが。

「勢いというものが次は必要になるステージが待ってるはずなので。楠本なり、井坪なり、今日の梅野のように、グッーと勢いが出てくるとね、それが一番必要なシリーズになってきますから。１、２軍含めて全部使って探しに入るというか、仕上げにいくという作業です」