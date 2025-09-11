本日の予定【経済指標】
【英国】
RICS住宅価格指数（8月）08:01
予想 N/A 前回 -13.0%（RICS住宅価格指数)
【日本】
国内企業物価（8月）08:50
予想 -0.1% 前回 0.2%（前月比)
予想 2.7% 前回 2.6%（前年比)
【南アフリカ】
製造業生産高（7月）20:00
予想 0.6% 前回 0.0%（前月比)
【トルコ】
中銀政策金利（9月）20:00
予想 41.0% 前回 43.0%（トルコ中銀政策金利)
【ブラジル】
小売売上高（7月）21:00
予想 0.7% 前回 0.3%（前年比)
【ユーロ圏】
ECB政策金利（9月）21:15
予想 2.15% 前回 2.15%（ECB政策金利)
予想 2.0% 前回 2.0%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想 2.4% 前回 2.4%（ECB限界貸出ファシリティ)
【米国】
消費者物価指数（CPI）（8月）21:30
予想 0.3% 前回 0.2%（前月比)
予想 2.9% 前回 2.7%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 3.1% 前回 3.1%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
新規失業保険申請件数（08/31 - 09/06）21:30
予想 23.2万件 前回 23.7万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（08/24 - 08/30）
予想 194.8万件 前回 194.0万件（継続受給者数)
※予定は変更することがあります
RICS住宅価格指数（8月）08:01
予想 N/A 前回 -13.0%（RICS住宅価格指数)
【日本】
国内企業物価（8月）08:50
予想 -0.1% 前回 0.2%（前月比)
予想 2.7% 前回 2.6%（前年比)
【南アフリカ】
製造業生産高（7月）20:00
予想 0.6% 前回 0.0%（前月比)
【トルコ】
中銀政策金利（9月）20:00
予想 41.0% 前回 43.0%（トルコ中銀政策金利)
【ブラジル】
小売売上高（7月）21:00
予想 0.7% 前回 0.3%（前年比)
【ユーロ圏】
ECB政策金利（9月）21:15
予想 2.15% 前回 2.15%（ECB政策金利)
予想 2.0% 前回 2.0%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想 2.4% 前回 2.4%（ECB限界貸出ファシリティ)
【米国】
消費者物価指数（CPI）（8月）21:30
予想 0.3% 前回 0.2%（前月比)
予想 2.9% 前回 2.7%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 3.1% 前回 3.1%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
新規失業保険申請件数（08/31 - 09/06）21:30
予想 23.2万件 前回 23.7万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（08/24 - 08/30）
予想 194.8万件 前回 194.0万件（継続受給者数)
※予定は変更することがあります