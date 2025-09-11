【英国】
RICS住宅価格指数（8月）08:01
予想　N/A　前回　-13.0%（RICS住宅価格指数)

【日本】
国内企業物価（8月）08:50　
予想　-0.1%　前回　0.2%（前月比)
予想　2.7%　前回　2.6%（前年比)

【南アフリカ】
製造業生産高（7月）20:00　
予想　0.6%　前回　0.0%（前月比)

【トルコ】
中銀政策金利（9月）20:00
予想　41.0%　前回　43.0%（トルコ中銀政策金利)

【ブラジル】
小売売上高（7月）21:00
予想　0.7%　前回　0.3%（前年比)

【ユーロ圏】
ECB政策金利（9月）21:15
予想　2.15%　前回　2.15%（ECB政策金利)
予想　2.0%　前回　2.0%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想　2.4%　前回　2.4%（ECB限界貸出ファシリティ)

【米国】
消費者物価指数（CPI）（8月）21:30　
予想　0.3%　前回　0.2%（前月比)
予想　2.9%　前回　2.7%（前年比)　
予想　0.3%　前回　0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　3.1%　前回　3.1%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

新規失業保険申請件数（08/31 - 09/06）21:30
予想　23.2万件　前回　23.7万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（08/24 - 08/30）
予想　194.8万件　前回　194.0万件（継続受給者数)

※予定は変更することがあります