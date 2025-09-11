「阪神１−６ＤｅＮＡ」（１０日、甲子園球場）

阪神・佐藤輝明内野手（２６）が初回に適時二塁打を放ち、２年ぶり２度目のシーズン９０打点に到達した。球団の生え抜き選手で９０打点を複数回記録するのは掛布雅之以来。通算でも４００打点となり、新人から５年目での到達は球団初の快挙となった。チームはＤｅＮＡに１−６で敗れ、７日のリーグ優勝決定後、２連敗。１５カードぶりのカード負け越しとなった。

打球が高々と舞い上がった瞬間、聖地に虎党のため息がこだました。平凡な飛球で３アウト。そうなるはずだったが、佐藤輝がラッキーボーイとなった。「ラッキーでしたね」。右翼・蝦名が白球を見失って、外野の芝生にポトリ。思わぬ形での先制点にスタンドは大盛り上がりとなった。

初回２死二塁。マウンドの東と対決だ。追い込まれた後、スライダーを打ち損じてしまった。凡退を確信し、バットを悔しそうに投げたが、状況は一転。少し変わった雲の影響もあったのか、３試合ぶりの適時打となった。

この一打で通算４００打点。新人から５年目での到達は長嶋茂雄や清原和博らと並ぶ史上９人目となった。自己最多の９２打点を記録した２３年以来、２年ぶりの９０打点もマーク。節目の数字も「あんまりそういうふうには思っていないですけど」と冷静だった。

とはいえ、球団の生え抜き選手で９０打点以上を複数回記録したのは、掛布雅之以来。また、入団５年目までに２回の到達は史上初の快挙となった。結果的にこの１得点だけ。消化試合ではあるが、詰めかけてくれたファンを喜ばせることもできた。

東とは前回対戦の８月２７日に横浜スタジアムで３打数無安打。短期決戦での勝負に向けても、嫌なイメージのまま終わるわけにはいかなかった。三回１死二、三塁では空振り三振。ただ、五回２死一塁では見事な流し打ちでマルチ安打とした。「結果は良かったんじゃないですか」。５試合ぶりの複数安打に納得した様子だった。

一方で守備では四回無死一塁で桑原の犠打を処理し、積極的に二塁へ送球。これが野選となり、逆転の火種になってしまった。だが、もう勝ち負けが全てではない。挑戦することが次戦以降への学びにつながってくる。藤川監督も「そこ（短期決戦）に向けてチームを一回、洗濯する。それからまた強いチームに仕上げていく」と話した。

チームは９月初の連敗。７月１５、１６日の中日戦（甲子園）で連敗を喫して以来、１５カードぶりのカード負け越しとなった。それでも、佐藤輝ら選手のやることに変わりはない。「しっかりやることをやって。それだけです」。残り１５試合。個々の状態を上げていくことに専念する。

◆新人から５年目までに４００打点 佐藤輝が９０打点となり通算４００打点を達成。１年目の２１年から６４、８４、９２、７０、９０打点とコンスタントに数字を積み上げてきた。ＮＰＢ史上では９人目、阪神からは初めて（別当は３年目に阪神から毎日に移籍）。ちなみに主な阪神打者の新人から５年目までの打点は、大山悠輔３１８打点、田淵幸一・３１３打点、掛布雅之・２９９打点、岡田彰布・２９４打点。