日本ハムが逆転Ｖへ“勝負ローテ”を解禁する。北山亘基投手（２６）が１１日のオリックス戦（エスコン）で今季初の中５日で先発。１０日は同球場での先発投手練習で調整した。重要な役割を託され「うれしい半面、チームの行く先を左右する試合だと思うので、しっかり責任を持って投げたい」と武者震いした。

今季の先発陣は、ほぼ中６日を守った伊藤以外は、比較的間隔を空けた“ゆとりローテ”で回ってきた。ただ、もう残り１７試合で首位・ソフトバンクに３ゲーム差。加藤投手コーチは「いい投手をどんどんつぎ込むということ」と宣言。「いろんな投手もその可能性はある」とし、今後はエースの伊藤も間隔を詰めての先発がありそうだ。

５日のオリックス戦で６回２失点、９６球で降板した直後に、今回の先発を告げられた北山。さらに次の登板は１８日のソフトバンク戦（ペイペイ）が有力だ。「そこはもう照準に入っている。ここでいい投球をして、次にいい流れでいけるように。一番はゼロに抑えること」と無失点を目標に掲げた。５連戦の初戦。中５日で快投を披露し、逆転Ｖへの大きな波を生む。