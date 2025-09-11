「阪神１−６ＤｅＮＡ」（１０日、甲子園球場）

静まりかえった聖地。背番号２５は悠々とダイヤモンドを１周した。１点ビハインドの四回。ＤｅＮＡ・筒香は左翼席に逆転１６号３ラン。２０１９年４月１９日以来６年ぶりとなる“甲子園アーチ”で猛虎を沈めた。

「打った瞬間、手応えはありました」。無死一、二塁。母校・横浜高の後輩・伊藤将の変化球を捉えた。最多勝争いを演じるエース東を強力に援護するとともに、王者をたたいてＣＳ進出を推し進める強烈な一撃。筒香は「何かが起きるんじゃないかっていう甲子園の雰囲気、そういった球場で勝ちにつながる一打を打てたのはうれしい」と力を込めた。

実に１６試合で１０発。量産態勢に入っているが、５日のヤクルト戦に続いて左方向へのアーチが生まれているのは特筆。筒香自身、「ひとつのバロメーターになる」と好調を表す物差しだ。若手時代を指導した大村野手コーチは「左投手の変化球を引きつけて、なおかつ捉えてレフト方向へ押し込んだいいバッティングだった。自分の状態を整えて、相手に合わせた準備ができている。まだ伸びしろがあります」と話す。完全復活どころか、進化への上昇カーブを描いている。

Ａクラス入りが決まれば、藤川阪神との対決が視野に入る。筒香は「セ・リーグで一番強いチームですし、甲子園という独特の雰囲気の中で、この２試合を勝てた。また違う見え方があるのかなと思っています」と静かに闘志を燃やした。