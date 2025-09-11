「巨人４−３広島」（１０日、東京ドーム）

つらすぎる…。広島がドロ沼の６連敗で自力でのＣＳ進出の可能性が消滅した。点を取っては取られでの競り負け。新井貴浩監督（４８）は根気強く戦っていくことを強調したが、３位・ＤｅＮＡとは６差に拡大した。これで９月は１勝７敗となり、月間２０敗を喫した昨年９月と同様の転落劇が現実味を帯びてきた。

また転がり落ちていってしまうのだろうか−。皆に深く刻まれている昨年９月の大失速劇。あの悪夢が再度押し寄せてきたような６連敗だ。歯車がかみ合わず、打開策も乏しい。「粘り強くやっていくしかないと思う。選手は頑張ってくれていると思う。粘り強くやっていくしかない」と語った新井監督の言葉も１年前と似通っていた。

幸先は良いのに…という試合展開が続いている。前カードの阪神戦から初回の先制は５試合中４度目。この日は小園の適時打と末包の犠飛で２点を奪った。四回には菊池にも４号ソロが飛び出すも、先発・大瀬良がキャベッジ、岸田に一発を浴びてリードを守り切れない。指揮官は「点は取るんだけど、そこらへんがうまくかみ合っていない状況が続いているかなと。そこは我慢して…」と歯がゆさをグッと押し殺した。

勝ち越す好機はあった。六回は２死一、三塁までこぎ着けるも会沢が一飛。八回は大勢を攻め立て２死一、二塁としたが、佐々木は力ない左飛に終わった。「あそこは代打というのは全く考えていなかった。経験してもらいたい。あそこで打てなくても、成長していくためにも必要なことかなと」。そんな新井監督の思いに応えきることができなかったルーキーは悔しげに天を仰いだ。

結局、３−３の八回に島内が先頭への四球から１死満塁のピンチを招き、代打・坂本に勝ち越しの左犠飛を献上。これでチームは今季４度目の６連敗となり、３位・ＤｅＮＡと６差、４位・中日とも１・５差という危機的状況を迎えた。

昨季は９月２６日だった自力ＣＳ進出の可能性消滅が、今季は１０日以上早い９月１０日に訪れた。負け投手となった島内は「しっかり気持ち入れて次から投げられるように頑張ります」と諦めない姿勢を強調した。

２０１６年９月１０日は東京ドームでカープが２５年ぶりにリーグ優勝を果たした日だった。黒田、新井が涙を流した、あの歓喜からちょうど９年後、同じ場所でカープナインは打ちひしがれた。あの時のような勢いは今のチームにはないが、まだＣＳへの希望はある。わずかでも可能性がある限り、戦い続けなければならない。