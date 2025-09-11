『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）の主人公・愛実（木村文乃）の周りを囲むキャラクターたちはどこか風変わりで、それでも街に潜んでいそうな現実味を帯びている。一言では説明できないような、掴み切れない人物像が、視聴者の心を時にひどく揺さぶり、時に温かくしてきた。

参考：中島歩が語る、作品選びの基準と芝居へのこだわり 「ちゃんと“生きてる人”を演じていたい」

田中みな実が演じる百々子は、愛実とは高校時代から仲の良い、テレビ局に勤めるバリキャリだ。勝ち気でサバサバとした性格で、とにかくスピード感がある。温厚でなかなか一歩を踏み出せない愛実とは正反対で、どうやってこの2人が仲良くなったのか不思議に思ってしまうほどだった。多くの恋愛作品では、ヒロインの隣には親友がいて、そのキャラクターはとても親しみやすい。しかしそんなイメージを覆すような、“私のことが嫌いならそれでいい”といった雰囲気を醸し出す百々子の姿は斬新で、だからこそ引き込まれる人物だ。

百々子は愛実が過去に恋人に執着してしまったことを知っているから、彼女を守るために、ホストのカヲル（ラウール）との関係に釘を刺す。一方で、愛実の判断を尊重する一面もある。

第9話で「あんたが本気でやつ（カヲル）のこと好きなら 反対するつもりなかった」「でも事情が変わった。警察沙汰になった以上絶対に関わっちゃ駄目」と優しく強く、そして真剣な眼差しで、愛実に声をかけていることからも伺えた。過保護すぎるのではなく、程よい距離感で「心配だ」と言葉に出して思いを伝えてくれる。愛実に反発されてしまうシーンもあったが、互いに遠慮のないその関係性は本当の意味での“親友”であるといえる。

■“嫌なやつ”で片づけられない、洋二（中島歩）の存在感 また、もう一人、この物語に欠かせない人物と言えば、中島歩演じる愛実の婚約者・洋二だ。空気を読めずに愛実をベッドに押し倒そうとするし、自分には他に関係を持っている女性がいるのに愛実のことは怪しむ。愛実とカヲルが最後の別れを告げた夜、カヲルを殴って階段から突き落とした時には、当事者ではないのに怒りさえ湧いた。

多くの人がそうであったように、筆者も『あんぱん』（NHK総合）で中島が演じていた役柄とのギャップにショックを受けた一人だが、洋二は決して一言で“嫌なやつ”と言えるキャラクターではない。ドリンクバーでコーヒーを満杯入れてしまったり、駐車が下手くそだったり……感情がわかりやすいその人柄には親しみやすさがあって、芯から“嫌なやつ”ではないことが描写されていた。付き合っていた女性がいたことは愛実に正直に話したし、愛実の父親のおかしな点も真剣に指摘してくれた。突き落とされたのに、愛実に真実を話さなかったカヲルには、後日直接会ってしっかりと謝罪もした。

彼の愛実に対する粘着質な行動には、第9話で本人も言っていたように、執着と嫉妬があったのだ。「僕自身も君への気持ちを考えてみた。愛情っていうより執着だったと思う」という言葉と共に、自分の罪を打ち明ける姿には今までとは違う覚悟があった。また、愛実にカヲルの想いを代弁するなど、なかなか踏み出せない愛実の背中を、すでに他人であるにもかかわらず押してくれた。さらに、カヲルにも愛実の居場所を絵に描いて教えてあげる優しさがあった。愛実と洋二の関係性よりも、カヲルに振り回される洋二という不思議な2人の関係性が、“嫉妬心”という一言では収まらないような、物語の面白みを作り出してくれたのではないだろうか。

そしてそんな百々子と洋二の掛け合いは、この物語の一つのスパイスになっていたとも言える。愛実がホストクラブに入って行った理由を知るために、洋二がこっそり百々子の職場にやってきたことをきっかけに、そのおかしな関係性が何度か続く。執着しやすい洋二とあっさりしている百々子のやりとりは妙にテンポがよく、洋二は百々子の助言を素直に受け入れて即実行する。視聴者が洋二に言いたいことをすべて百々子が言ってくれるから、どこか爽快感もあった。

さらに、その他のキャラクターの本質も見えてきて、物語はついにクライマックスを迎えようとしている。愛実の同僚である栄太（味方良介）について、愛実は当初「私のことを馬鹿にしている」と思っていたけれど、実は副担任として純粋に心配してくれていた。愛実を抑圧していた父親の弱さや、母親の本心も徐々に明らかになり、カヲルとの関係をきっかけに愛実を取り巻くそれぞれのキャラクターの人生が少しずつ前に進みつつある。

いつも守られてきた愛実は、カヲルを守る番になった。2人とも人生の転機を迎え、前に進む時が来たのだ。予告では、愛実の父親が洋二と怒鳴り合い、カヲルも詰め寄られていたが、一体どうなってしまうのか……。2人が真の幸せを掴めるようになることを願いたい。（文＝伊藤万弥乃）