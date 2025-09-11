「BCNランキング」2025年9月1日〜7日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位 iPhone 16（アップル）



2位 iPhone 16e（アップル）



3位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）



4位 Pixel 9a（Google）



5位 arrows We2（FCNT）



6位 AQUOS sense9（シャープ）



7位 Galaxy S25（SAMSUNG）



8位 iPhone 15（アップル）



9位 Pixel 10（Google）



10位 Pixel 8a（Google）



＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。