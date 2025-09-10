「グラム（glamb）」が、忌野清志郎とのコラボレーションアイテムを受注販売する。glamb Tokyoと公式オンラインストアで9月30日の13時まで受注を受け付けており、11月中旬から順次発送する。

コラボは、忌野清志郎のデビュー55周年を記念して企画。同氏が衣装デザインや油絵などに発揮したクリエイティビティに着目し、同氏の残したアートピースと現代的なファッションの融合をデザインのテーマに設定した。

アイテムは全5型を展開。忌野清志郎が衣装として特注したブーツの制作を担当した老舗靴店「エスエーシューズ」が監修し、完全復刻した「Kiyoshiro Patch Boots」（7万4800円）をイエローとブラックで展開。そのほか同氏によるペイントを身頃に配し、裏側にロックフォトグラファー 有賀幹夫が撮影したライブフォトをデザインしたリバーシブルのスカジャン「Kiyoshiro Reversible Ska Jumper」（3万9600円）や、同氏に”よく似た”人物と言われた「ZERRY」が着用していたヘルメットの柄を用いたサファリジャケット「THE TIMERS Military Shirt Jacket」（3万6300円）、1996年に連作として描いた油絵「ドラマーズ」をあしらったTシャツ「Kiyoshiro Drummers T-Shirt」（9350円）と2008年に描いた「うさぎの恵比寿さま」をプリントしたTシャツ「Kiyoshiro Ebisu T-Shirt」（9350円）をラインナップする。

同コレクションのヴィジュアルは、忌野清志郎トリビュートバンド「SWEET LOVER SOULS」のメンバーであるロックバンド go!go!vanillasのジェットセイヤとReiがモデルを担当。同バンドは8月31日に開催した野外音楽フェスティバル「SPACE SHWOER SWEET LOVE SHOWER 30th ANNIVERSARY」に出演し、コレクションのアイテムを着用した。

