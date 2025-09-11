　11日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比変わらずの4万3870円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

44886.60円　　ボリンジャーバンド3σ
44201.20円　　ボリンジャーバンド2σ
43870.00円　　11日夜間取引終値
43837.67円　　10日日経平均株価現物終値
43606.00円　　5日移動平均
43515.80円　　ボリンジャーバンド1σ
42940.00円　　一目均衡表・転換線
42830.40円　　25日移動平均
42270.00円　　一目均衡表・基準線
42145.00円　　ボリンジャーバンド-1σ
41459.60円　　ボリンジャーバンド2σ
40774.20円　　ボリンジャーバンド3σ
40700.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40518.27円　　75日移動平均
39265.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38778.00円　　200日移動平均


株探ニュース