日経225先物テクニカルポイント（11日夜間取引終了時点）
11日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比変わらずの4万3870円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
44886.60円 ボリンジャーバンド3σ
44201.20円 ボリンジャーバンド2σ
43870.00円 11日夜間取引終値
43837.67円 10日日経平均株価現物終値
43606.00円 5日移動平均
43515.80円 ボリンジャーバンド1σ
42940.00円 一目均衡表・転換線
42830.40円 25日移動平均
42270.00円 一目均衡表・基準線
42145.00円 ボリンジャーバンド-1σ
41459.60円 ボリンジャーバンド2σ
40774.20円 ボリンジャーバンド3σ
40700.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40518.27円 75日移動平均
39265.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38778.00円 200日移動平均
