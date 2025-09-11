TOPIX先物テクニカルポイント（11日夜間取引終了時点）
11日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比11ポイント安の3135ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3196.54ポイント ボリンジャーバンド3σ
3160.82ポイント ボリンジャーバンド2σ
3140.97ポイント 10日TOPIX現物終値
3135.00ポイント 11日夜間取引終値
3131.40ポイント 5日移動平均
3125.10ポイント ボリンジャーバンド1σ
3102.25ポイント 一目均衡表・転換線
3089.38ポイント 25日移動平均
3053.66ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3047.25ポイント 一目均衡表・基準線
3017.94ポイント ボリンジャーバンド2σ
2982.22ポイント ボリンジャーバンド3σ
2918.46ポイント 75日移動平均
2908.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2836.75ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2782.08ポイント 200日移動平均
株探ニュース
