　11日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比2ポイント安の770ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

808.56ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
798.68ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
788.80ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
780.00ポイント　　一目均衡表・基準線
778.92ポイント　　25日移動平均
772.16ポイント　　10日東証グロース市場250指数現物終値
770.80ポイント　　5日移動平均
770.00ポイント　　11日夜間取引終値
770.00ポイント　　一目均衡表・転換線
769.04ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
759.33ポイント　　75日移動平均
759.16ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
749.28ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
745.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
735.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
693.62ポイント　　200日移動平均


