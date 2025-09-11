グロース先物テクニカルポイント（11日夜間取引終了時点）
11日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比2ポイント安の770ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
808.56ポイント ボリンジャーバンド3σ
798.68ポイント ボリンジャーバンド2σ
788.80ポイント ボリンジャーバンド1σ
780.00ポイント 一目均衡表・基準線
778.92ポイント 25日移動平均
772.16ポイント 10日東証グロース市場250指数現物終値
770.80ポイント 5日移動平均
770.00ポイント 11日夜間取引終値
770.00ポイント 一目均衡表・転換線
769.04ポイント ボリンジャーバンド-1σ
759.33ポイント 75日移動平均
759.16ポイント ボリンジャーバンド2σ
749.28ポイント ボリンジャーバンド3σ
745.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
735.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
693.62ポイント 200日移動平均
株探ニュース
