何気ない行動で不安を煽ってない？彼氏が心を閉ざす「地雷言動」
「お互い好き同士のはずなのに、なぜかギクシャクする…」という経験したことありませんか？ 実はそれ、あなたの何気ない行動が原因かもしれません。そこで今回は、彼氏の心に不安を植えつけてしまう「地雷言動」を紹介します。
会話中の薄いリアクション
彼氏が話しているのに、ついスマホをいじったり、「へぇ〜」と適当な返事をしたり…。これは男性にとって「俺の話どうでもいいんだ」と感じる大きな要因です。特に“ながらスマホ”が日常化しているなら、彼氏との会話中は意識的にスマホをしまうようにしましょう。
スキンシップを冷たくあしらう
手をつなごうとした時にサッとかわす、ハグに「やめてよ」と笑って拒否する…。女性にとっては軽いリアクションでも、男性は深く傷つくことがあります。「スキンシップ＝愛情確認」と考える男性は少なくないのです。繰り返し冷たくあしらわれると「彼女の気持ちが冷めたのかも」と不安が増していくでしょう。
LINEを頻繁に既読スルーする
「忙しいから返信できない」のは仕方ないこと。でも、LINEの既読がついたまま放置されることが繰り返されると、男性は想像以上に不安を抱きます。ほんの一言でも「今返せないけど、後で返すね」と送るだけで安心感は全然違うんです。
恋の行く末は日常の小さな積み重ねで決まります。ほんの少し気を配って、彼に「大切にされてる」と感じてもらえる対応を心がけて、２人の関係を育てていきましょうね。
