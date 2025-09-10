優しさに見せかけた逃げ道？男性のズル賢い“別れセリフ”あるある
「え、それ本気で言ってるの？」
多くの女性が一度は直面したことのある、男性の“ズル賢い別れセリフ”。一見優しそうに聞こえても、実際は自分が悪者になりたくないだけの方便です。今回は、女性の視点から見て“本命なら絶対に言わない口実”を紹介します。
「仕事が忙しい」は便利すぎる言い訳
残業や転勤、生活リズムの違い…。仕事を理由にされると納得せざるを得ないと感じてしまう女性も多いでしょう。でも、本当に大切な相手なら、どんなに忙しいという言い訳をしないようにするもの。女性からすると「それは優先順位の問題」としか感じられないはずです。
「俺なんか不釣り合い」は責任逃れの常套句
「君にはもっとふさわしい人がいる」というセリフは、一見すると自己犠牲のようですが、裏を返せば「別れたいけど悪者にはなりたくない」という自己保身の表れ。女性の目から見れば、不釣り合いなのは立場ではなく“相手への誠実さ”です。
「君のこと大切だけど…」と言いつつ別れ話に…
「大切」「好き」と言葉を並べつつ、結局は別れ話につなげるケースも珍しくありません。これは“未練を残して都合よくつながりたい”心理の表れ。本当に大切に思うなら、別れを切り出す前に向き合う努力をするはずです。
あなたのことが大事なら、言い訳などせず誠実に向き合ってくれるもの。今回挙げたようなズル賢い別れセリフに惑わされる必要はありません。もし彼が今回のような言葉を口にしたら、迷わず「その先はない」と見切る冷静さを持つことが、自分を守る一番の方法ですよ。
