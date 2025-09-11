10月3日(金) 深夜24時42分スタート！主演・栗山千明「晩酌の流儀４ ～秋冬編～」色鮮やかな【秋冬編】キービジュアル公開！1話に渡邉美穂がゲスト出演!!! さらに、OPテーマが山内総一郎の「人間だし」に決定！

テレ東では、10月3日(金)から、ドラマ25「晩酌の流儀４ ～秋冬編～」(毎週金曜 深夜24 時42分～25時13分)を放送します。

本作は、“1日の最後に飲むお酒をいかに美味しく飲むことが出来るか”を考え、仕事以外の時間全てをお酒のために費やすストイックな女性、伊澤美幸(栗山千明)に焦点を当てたグルメドラマ。シリーズ4作目となる本作は、テレ東の深夜ドラマでは異例の2クール連続での放送！夏編に続き、美幸を取り巻く周辺の環境もパワーアップし、美幸の晩酌へと向かう情熱もより加速していきます!!! 2022年12月に放送された年末スぺシャル以来となる秋・冬の味覚にもぜひご注目ください。

【レギュラーキャストは夏編から続投】

主演の栗山千明をはじめ、レギュラーキャストである、武田航平、辻凪子、おかやまはじめ、馬場裕之(ロバート)、ミスターちん、土屋伸之(ナイツ)、大久保佳代子(オアシズ)、また今シーズンから新たに美幸を取り巻く魅力的なキャラクターたちにメンバー入りした本宮泰風、アキラ100％、忍成修吾、冨家ノリマサ、森田甘路、前田航基は夏編から引き続き登場します。

バラエティーに富んだ個性的な面々が、ホップハウジングや商店街で美幸の晩酌にどう影響していくのか、お見逃しなく！

【色鮮やかな“秋冬編”キービジュアル解禁】

お酒を手に真剣な表情の美幸にクローズアップ。シリーズ初の“秋冬編”となる今回は、真っ赤な紅葉と真っ白な雪景色を背景に、美幸の晩酌への熱い思いがほとばしる、思わず喉を鳴らしてしまいそうなインパクト大なキービジュアルを解禁！

【秋冬編 1話ゲストで渡邉美穂が出演】

毎シーズン、美幸の勤める不動産会社「ホップハウジング」に来店する個性豊かな人々が魅力的な本作ですが、シーズン４の～秋冬編～ではさらにバラエティーに富んだキャラクターが次から次に登場！

第1話では、引っ越し系インフルエンサー古山和香役で日向坂46の元メンバーで現在は俳優としての活躍も目覚ましい渡邉美穂が出演します。

©「晩酌の流儀４」製作委員会



個性豊かなゲストとの絡みで様々な表情が生まれる美幸やホップハウジングのメンバーを楽しみに、週末を思いっきり笑ってお過ごしください！

【オープニングテーマが山内総一郎の「人間だし」に決定！】

オープニングテーマは、フジファブリックのギターボーカルとして作詞作曲を担当し、感情豊かな歌声と叙情的な歌詞で多くのファンを魅了してきた山内総一郎の「人間だし」に決定。7月に開催した初めてのソロライブでソロでのメジャーデビューを発表。ソロとして本格的に音楽活動を行っていくことを宣言した山内総一郎が、爽快なサウンドと軽快なテンポの「人間だし」で本作のオープニングを盛り上げます！





©「晩酌の流儀４」製作委員会

＜プロフィール＞

1981年10月25日、大阪府生まれ。フジファブリックのメンバーとして2004年にメジャーデビュー。数々の名曲を世に送り出し、2025年よりソロ活動を開始。シンガーソングライター、ギタリストとして新たな歩みを進めている。また、様々なアーティストへの楽曲提供やコラボレーションなど、その活動は多岐にわたる。変幻自在なサウンドと情景を描き出す繊細な歌詞世界、そして多様な音楽を吸収した至高のギタープレイや力強さと柔らかさを兼ね備えた歌声を核に、多くのリスナーを魅了し続けている。



＜コメント＞

「晩酌の流儀４ ～秋冬編～」のOPテーマに「人間だし」を選んでいただき、とても光栄です。慌ただしい日々の中でも、ほっと一息つく晩酌の時間に寄り添える曲になれば嬉しいです。僕の晩酌つまみ定番は、オーブンがあれば５分で仕上がるオイルサーディンマヨ七味です。放送を観て、また新しい晩酌の流儀に出会えることを楽しみにしています！

≪イントロダクション≫

不動産会社の営業として働く伊澤美幸(栗山千明)は、 “1 日の終わりにお酒をいかに美味しく飲むことが出来るか”を考え、仕事以外の時間全てをお酒の為に費やしている。「お酒の美味しさは、一日の自分の行動次第で変わる」をモットーに、お酒を美味しく飲むためにウォーキング・銭湯・スポーツ...と日々様々な事に邁進中!これは、お酒を美味しく飲む事をひたすら追求していく1人の女性の物語―。

≪番組概要≫

【タイトル】ドラマ25「晩酌の流儀４ ～秋冬編～」

【放送日時】2025年10月3日(金)スタート！ 毎週金曜 深夜24時42分～25時13分

※ＢＳテレ東では2025年10月6日(月)スタート

毎週月曜 深夜24時00分～24時30分

【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送

【配信】各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」「Prime Video」にて順次見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

▶Prime Video：https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/

広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信

★TVer では便利な「お気に入り登録」をお願いします！★

▶テレ東 HP：https://video.tv-tokyo.co.jp/banshaku4/

▶TVer：https://tver.jp/series/sr32wpyhyv

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【主演】栗山千明

【出演】武田航平、辻凪子、馬場裕之(ロバート)、ミスターちん、土屋伸之(ナイツ)、大久保佳代子(オアシズ)、本宮泰風、アキラ 100％、忍成修吾、冨家ノリマサ、森田甘路、前田航基、おかやまはじめ

【ゲスト】渡邉美穂

【監督】北畑龍一、宮脇亮、松本拓、宮本紘生

【脚本】政池洋佑、當銘啓太、丸山恵、西条みつとし、阿部凌大、原野吉弘、中川千英子

【音楽】渡邊崇

【オープニングテーマ】山内総一郎「人間だし」(cutting edge)

【プロデューサー】松本拓(テレビ東京)、野部真悠(テレビ東京)、前田茂司(楽映舎)、小松俊喜(楽映舎)、北畑龍一(楽映舎)、山村淳史(T-REX FILM)、澤田賢一(カーツメディアワークス)

【制作】テレビ東京、楽映舎

【公式 HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/banshaku4/

【公式 X】https://x.com/tx_banshaku ／ @tx_banshaku

【公式 Instagram】https://www.instagram.com/tx_banshaku/ ／ @tx_banshaku

【公式 TikTok】https://www.tiktok.com/@tx_banshaku ／ @tx_banshaku

【ハッシュタグ】 ＃晩酌の流儀